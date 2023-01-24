ВИДЕО | Талантливая прыгунья в высоту Кармен Бруус стала пятой эстонской спортсменкой Red Bull

В команду Red Bull входят: лыжница-фристайлерша Келли Сильдару, двоеборец Кристьян Ильвес и слэклайнер Яан Рооз. На прошлой неделе также было объявлено о сотрудничестве с чемпионом мира по автомобильным ралли 2019 года Отто Тянаком.

Бруус стала чемпионкой мира среди юниоров по прыжкам в высоту в 2022 году и заняла седьмое место на взрослом ЧМ и повторила рекорд Эстонии 1,96 см. В декабре Бруус была выбрана лучшей молодой спортсменкой Эстонии 2022 года.

В видео, опубликованном в социальных сетях Red Bull, помимо Бруус, также участвовал Силдару: