Правда ли, что Верховная рада Украины запретила называть серого зайца русаком?

Начнём с того, что на сайтах украинских СМИ мы не смогли найти ни одной новостной заметки о том, что парламент Украины проголосовал за подобный запрет о названии ушастого животного. Более того, на официальном сайте Верховной рады, как и в её официальном фейсбуке и твиттере , нет никаких упоминаний запретов, связанных с зайцами-русаками.

Во всех обнаруженных нами публикациях используется одна и та же видеозапись, где запечатлён телевизор, на котором идёт трансляция новостной передачи. На некоторых ресурсах отмечают, что это был эфир „на основном телевизионном канале страны“ («1+1“ действительно регулярно занимает первое место в рейтинге самых популярных телеканалов Украины). Кажется маловероятным, что в таком случае лишь один пользователь сумел записать и выложить момент с упоминанием запрета на бегущей строке.

Кроме того, мы не смогли найти и официальную запись эфира с подобной бегущей строкой. Программа, фрагмент которой завирусился в Сети, транслировалась на канале „1+1 Марафон» в рамках телемарафона „Единые новости“. Этот эфир состоялся 16 января 2023 года, его 8-часовую запись мы нашли в официальном фейсбуке программы „Телевизионная служба новостей“ (ТСН). На отметке 6:01:52 началась новостная передача парламентского телеканала „Рада“, занимающегося освещением хода пленарных заседаний, деятельности парламентских фракций и депутатских групп, а также заседаний комитетов Верховной рады, где рассматриваются законопроекты и анализируется выполнение принятых законов. На записи сюжет о боях за Донецкий аэропорт начинается на отметке 6:18:55, однако фраза о запрете называть серого зайца русаком на бегущей строке отсутствует.

Примечательно, что в официальном сообществе сатирического информационного агентства „Панорама“ во „ВКонтакте“ ещё 19 декабря 2022 года выходил юмористический пост о том, что в Украине собираются переименовать зайца-русака. Это издание публикует полностью выдуманные новости, о чём прямо предупреждает: „Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями“. При этом ни на сайте, ни в соцсетях „Панорамы“ нет как записей о запрете Рады, так и вирусного видео, поэтому исключено, что издание стало их первоисточником. Хотя ранее шутки „Панорамы“ неоднократно принимались за реальные новости, а после расходились по Сети.

Установить первоисточник, с которого началась волна сообщений о вымышленном запрете, „Проверено“ не удалось. Самая ранняя публикация, которую мы сумели найти, появилась 16 января 2023 года в 17:27 по московскому времени в Telegram-канале „Очевидец | Донецк | Луганск» (4000 просмотров). Во „ВКонтакте“ наиболее ранний пост появился в тот же день в 18:00 в паблике „Я очевидец Донецк» (10 000), при этом само видео загружено на сервер соцсети в 16:56. У обоих этих ресурсов одни и те же авторы.

Кстати, в фейсбуке ТСН видео с записью эфира загружено 16 января в 7:01, то есть ещё до появления в Сети самых ранних публикаций с вирусным роликом. Поэтому ситуация, при которой запись трансляции исправили уже после того, как на ошибку в бегущей строке обратили внимание СМИ, а затем выложили отредактированную версию, исключена.

Таким образом, основываясь на всех приведённых выше аргументах, мы можем с уверенностью сказать, что запись эфира с бегущей строкой о запрете в Украине называть серого зайца русаком сфальсифицирована, а сам запрет — выдуман.