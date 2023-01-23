Правда ли, что Верховная рада Украины запретила называть серого зайца русаком?
В январе 2023 года российские СМИ сообщили, что украинские депутаты запретили жителям страны называть зайца русаком. В качестве доказательства приводился фрагмент эфира на местном телеканале. Мы проверили достоверность этих сообщений.
В середине января 2023 года по Сети разошлась 22-секундная видеозапись, автор которой снимал телевизор, показывавший сюжет украинского телеканала об обороне Донецкого аэропорта в 2014–2015 годах. На отметке 0:08 на бегущей строке в нижней части экрана видна следующая новость: „“Серого зайца“ запретят называть „зайцем-русаком“ — Верховная рада Украины“ (перевод с украинского языка). В правом верхнем углу экрана, на котором шла трансляция, заметен логотип „1+1“.
На сайте газеты „Комсомольская правда“ заметка об этом вышла 17 января под заголовком „На Украине запретят зайцев-русаков“, при этом в тексте отмечено: „Официальных подтверждений этой новости пока не было, но, согласитесь, она как нельзя лучше ложится во всю логику действий в незалежной“. Заголовки „На Украине запретили называть зайца русаком“ на сайтах телеканалов „ТВ Центр» и „Царьград ТВ» подразумевают, что решение Верховной рады уже вступило в силу. Новость о запрете называть зайца русаком встречается и на других новостных сайтах.
В Telegram посты с вирусным видео размещены в каналах телеведущих Владимира Соловьёва (270 000 просмотров на момент написания этого разбора), Руслана Осташко (113 000) и Оскара Кучеры (114 000), изданий „Украина.ру» (89 000) и „ТВ Центр» (12 000), а также „Топор Live» (2 200 000), „Прямой эфир» (640 000), „КБ» (237 000), „СМИ Россия не Москва» (210 000), „Скотт Риттер в Telegram» (183 000), Voblya (162 000), „Шейх Тамир» (160 000), „Юрий Подоляка» (132 000), „Zergulio » (120 000), „Дядя Слава» (107 000), „Что произошло?» (100 000) и других. При этом в некоторых постах есть уточнение, что эта новость — „не Панорама и не анекдот“. Публикации о необычном запрете встречаются в пабликах во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут), в Twitter, на YouTube (тут и тут), на „Пикабу», в „Дзене» и LiveJournal.
Начнём с того, что на сайтах украинских СМИ мы не смогли найти ни одной новостной заметки о том, что парламент Украины проголосовал за подобный запрет о названии ушастого животного. Более того, на официальном сайте Верховной рады, как и в её официальном фейсбуке и твиттере, нет никаких упоминаний запретов, связанных с зайцами-русаками.
Во всех обнаруженных нами публикациях используется одна и та же видеозапись, где запечатлён телевизор, на котором идёт трансляция новостной передачи. На некоторых ресурсах отмечают, что это был эфир „на основном телевизионном канале страны“ («1+1“ действительно регулярно занимает первое место в рейтинге самых популярных телеканалов Украины). Кажется маловероятным, что в таком случае лишь один пользователь сумел записать и выложить момент с упоминанием запрета на бегущей строке.
Кроме того, мы не смогли найти и официальную запись эфира с подобной бегущей строкой. Программа, фрагмент которой завирусился в Сети, транслировалась на канале „1+1 Марафон» в рамках телемарафона „Единые новости“. Этот эфир состоялся 16 января 2023 года, его 8-часовую запись мы нашли в официальном фейсбуке программы „Телевизионная служба новостей“ (ТСН). На отметке 6:01:52 началась новостная передача парламентского телеканала „Рада“, занимающегося освещением хода пленарных заседаний, деятельности парламентских фракций и депутатских групп, а также заседаний комитетов Верховной рады, где рассматриваются законопроекты и анализируется выполнение принятых законов. На записи сюжет о боях за Донецкий аэропорт начинается на отметке 6:18:55, однако фраза о запрете называть серого зайца русаком на бегущей строке отсутствует.
Примечательно, что в официальном сообществе сатирического информационного агентства „Панорама“ во „ВКонтакте“ ещё 19 декабря 2022 года выходил юмористический пост о том, что в Украине собираются переименовать зайца-русака. Это издание публикует полностью выдуманные новости, о чём прямо предупреждает: „Все тексты на этом сайте представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями“. При этом ни на сайте, ни в соцсетях „Панорамы“ нет как записей о запрете Рады, так и вирусного видео, поэтому исключено, что издание стало их первоисточником. Хотя ранее шутки „Панорамы“ неоднократно принимались за реальные новости, а после расходились по Сети.
Установить первоисточник, с которого началась волна сообщений о вымышленном запрете, „Проверено“ не удалось. Самая ранняя публикация, которую мы сумели найти, появилась 16 января 2023 года в 17:27 по московскому времени в Telegram-канале „Очевидец | Донецк | Луганск» (4000 просмотров). Во „ВКонтакте“ наиболее ранний пост появился в тот же день в 18:00 в паблике „Я очевидец Донецк» (10 000), при этом само видео загружено на сервер соцсети в 16:56. У обоих этих ресурсов одни и те же авторы.
Кстати, в фейсбуке ТСН видео с записью эфира загружено 16 января в 7:01, то есть ещё до появления в Сети самых ранних публикаций с вирусным роликом. Поэтому ситуация, при которой запись трансляции исправили уже после того, как на ошибку в бегущей строке обратили внимание СМИ, а затем выложили отредактированную версию, исключена.
Таким образом, основываясь на всех приведённых выше аргументах, мы можем с уверенностью сказать, что запись эфира с бегущей строкой о запрете в Украине называть серого зайца русаком сфальсифицирована, а сам запрет — выдуман.
Итог: Фейк