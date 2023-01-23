ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (334-й день) | Польша обратится к ФРГ по поводу поставок Leopard Украине

Польша обратится к правительству Германии с просьбой дать зеленый свет поставке Варшавой Украине основных боевых танков Leopard немецкого производства. Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий в Познани. „Мы подадим заявку на получение такого разрешения, но это - второстепенный вопрос“, - отметил Моравецкий, добавив, что даже если Польша в итоге не получит одобрения Берлина, она будет действовать в рамках небольшой коалиции.

Десятый санкционный пакет ЕС должен быть принят как можно быстрее и повысить давление на РФ, в частности, посредством мощных санкций в отношении российской индустрии по производству ракет и беспилотников, а также путем закрытия любых возможностей обхода уже введенных ограничений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба . Он выступил онлайн перед Советом министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Совет министров иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрил новый транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро через Европейский фонд мира , передает агентство Reuters со ссылкой на несколько дипломатических источников. Официальное решение последует позднее, пояснил в преддверии заседания Совета ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он и ряд министров стран Евросоюза ожидали, что 23 января будет достигнут политический консенсус в этом вопросе. Венгрия, как и обещал глава ее МИД, не стала блокировать эту помощь.

„С начала января этого года значительно увеличилось количество раненых военнослужащих противника на временно оккупированной части Херсонской области. Местные больницы переполнены. Все тяжелые раненые концентрируются по медицинским учреждениям региона. Только небольшое количество отправляют в временно оккупированный Крым для дальнейшего лечения“, - отмечается в сводке.

По информации Генштаба ВСУ , за минувшие сутки россияне нанесли 4 ракетных удара по населенным пунктам Украины, при этом две ракеты были уничтожены украинской ПВО. Кроме того, ВС РФ совершили 18 авиационных ударов 24 обстрела из реактивных систем залпового огня, указывается в вечерней оперативной сводке в Facebook . В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Кроме того, украинские силы сбили 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, беспилотный летательный аппарат „Орлан-10“ и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, сообщается далее, пишет DW .

Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах. Об этом сообщили в МИД РФ. В министерство вызван посол Эстонии Маргус Лайдре. Ему заявлен „решительный протест в связи с действиями эстонских властей“, отметили в российском ведомстве. Послу следует покинуть РФ 7 февраля 2023 года. В Москве заявили, что приняли решение в ответ на радикальное сокращение численного состава российского посольства в Таллине.

За минувшие сутки российские войска нанесли несколько ударов по населенным пунктам четырех районов Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале глава местной ОГА Олег Синегубов. По его словам, один из снарядов попал в жилой дом, ранен мужчина, погибла пожилая женщина.

Главы всех комитетов парламента Великобритании и 37 депутатов от всех партий призвали министра обороны Германии дать Украине танки Leopard 2 и разрешить третьим странам передать Киеву немецкие танки. Цитаты из письма публикует британский таблоид The Sun. „Мы осознаем, сколь много усилий приложила Германия для поддержки Украины, особенно в последние 12 месяцев. Мы понимаем исторические причины колебаний относительно передачи немецких и изготовленных в Германии танков. Тем не менее мы хотели бы призвать вас в этот момент особой необходимости пересмотреть вашу позицию и разрешить поставку в ближайшие же дни Украине танков Leopard 2 - как принадлежащих Германии, так и сделанных в Германии“, - говорится в обращении.

По информации алжирского военного издания Menadefense, в зону боевых действий в Украине отправлены около 20 танков Т-72Б, которые Киеву поставило Марокко. Издание пишет, без ссылок на источники информации, что танки проходили модернизацию на предприятиях Excalibur Army в чешском Штернберке; они видны на фотографиях, сделанных в ремонтных цехах, когда их посетил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Menadefense отмечает, что точное количество танков, которые Марокко готово поставить в Украину, неизвестно.