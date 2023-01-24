МНЕНИЕ | Русские напрасно ждут, что „наши вернутся“

Не выходить из привычной зоны комфорта и пытаться всеми силами воссоздать то, что безвозвратно ушло – отличительная особенность тысяч людей, родившихся и живших в сознательном возрасте в советское время. И, несмотря на то, что уже более тридцати лет СССР не существует, а современная Россия представляет собой нечто совершенно иное тому, что дорого по воспоминаниям детства и молодости, люди по-прежнему в своих действиях руководствуются советскими догмами, а кто-то даже втайне ожидает, что „наши вернутся“.

Несомненно, данный подход никак не может способствовать успеху в жизни, но весьма ценен для манипулирования людьми. Избитые лозунги о советской общности и героизме, уникальном цивилизационном влиянии и неизбежности новой интеграции народов бывшего СССР вокруг Москвы успешно эксплуатировались с 1991 года и продолжают использоваться сейчас современной Россией для сохранения влияния на бывшие союзные территории. И люди на это ведутся — слепо защищают памятники, к которым в советские времена даже не подходили, идут на открытое противостояние с национальными властями ради того, чтобы доказать „правильность“ тех или иных вбитых десятилетиями догм. И в результате наживают себе массу проблем — чувствуя неприятие и враждебность, ведь власти республики, со своей стороны, начинают относиться настороженно к этим людям, что порой сказывается на их карьере и общем уровне жизни.