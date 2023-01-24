МНЕНИЕ | Русские напрасно ждут, что „наши вернутся“(3)
Люди защищают памятники, к которым в советское время даже не подходили
В переломные моменты истории часто меняются не только условия жизни людей, но и их взгляды. И дело тут отнюдь не в отсутствии принципиальности. Хранить память о прошлом и жить прошлым – совершенно разные вещи, но многие эстонские русские, к сожалению, предпочитают последнее, воспринимая любые перемены в штыки, пишет публицист Дмитрий Иванов в колонке для RusDelfi.
Не выходить из привычной зоны комфорта и пытаться всеми силами воссоздать то, что безвозвратно ушло – отличительная особенность тысяч людей, родившихся и живших в сознательном возрасте в советское время. И, несмотря на то, что уже более тридцати лет СССР не существует, а современная Россия представляет собой нечто совершенно иное тому, что дорого по воспоминаниям детства и молодости, люди по-прежнему в своих действиях руководствуются советскими догмами, а кто-то даже втайне ожидает, что „наши вернутся“.