МНЕНИЕ | Хата с краю: равнодушное молчание российского обывателя

Люди и в самом деле по большей части не склонны остро реагировать на далекие от них события. Особенно если эта реакция может повлечь угрозу их безопасности или даже благополучию. Среднестатистический европеец в последние два десятилетия тоже гораздо больше ценил дешевый газ и тепло в своем доме, чем переживал за рост милитаризма и насилия в России. Что уж говорить о бывших советских республиках, где жажда справедливости, солидарность и сочувствие к жертвам произвола вытравливались десятилетиями.

Власть довольна работой профессиональных холуев на телевидении, удовлетворена поддержкой бюрократии и силовиков. Она понимает, что перебор с пропагандой может вызвать обратную реакцию, поэтому старается не обострять ситуацию. Пусть все будет тихо, мирно, незаметно и почти благополучно. Чтобы люди жили своей жизнью, не задавали лишних вопросов, не лезли в политику и молча шли на мобилизационный убой.

На первый взгляд это может показаться странным: почему при таком богатом и совсем не забытом опыте советской пропаганды власть не раздувает массовую патриотическую истерию? Разучились врать и промывать мозги? Вряд ли. Скорее всего, они понимают, что кампания ненависти к Украине не найдет большого отклика.

Конечно, страх возмездия никто не отменял. Это накладывает отпечаток на повседневную жизнь страны. Мобилизация продолжается, регулярная армия растет, военная техника производится и совершенствуется. В Москве на крышах некоторых административных зданий установили средства ПВО. В Кремле справедливо опасаются ответного удара. Однако все эти меры военного противодействия широко не афишируются. Совсем утаить их в наше время невозможно, но пропагандистскую картинку из них не лепят.

На улицах Москвы нет даже положенной во время войны наглядной агитации — призывов защищать родину, громить врага, отдавать все для фронта и победы. За целый день разъездов по городу раза два-три увидишь машину с накленной на стекле буквой „Z“, да на нескольких домах найдешь в такой же конфигурации георгиевскую ленточку в несколько этажей. Еще на придорожных рекламных щитах фотографии „героев СВО“ в военной форме. Вот и вся милитаристская пропаганда .

Все всё понимают, но молчат. Протестующих невыносимое меньшинство. И очень хорошо слышны громкие голоса тех, кто по шкурным интересам или врожденному слабоумию поддерживает военную авантюру Кремля. Они и создают видимость единодушной поддержки в России „политики партии и правительства“.

Можно сколько угодно горевать над несовершенством мира и боязливым, а то и равнодушным молчанием обывателя. Но так практически везде. От страны к стране отличия не особенно большие. Разница лишь в том, как ведет себя культурная и политически элита. От последней в России остались лишь воспоминания. Во власти же политиков нет, там теперь только мастера коррупции и подхалимажа. Оппозиционные политики не видны — крохотная их часть сидит в тюрьме, остальные вовремя уехали от беды подальше.

А что же культурная элита? Где властители дум, просветители, творцы разумного, доброго, вечного? За редчайшим исключением они либо тоже уехали за границу, либо живут так, будто ничего страшного вокруг не происходит.

Вот рекламная рассылка московского театра „Современник“, в прошлом очага театрального свободомыслия и дерзкой фронды: „Середина января — самое время „выдохнуть“ после новогодних праздников, „отойти“ от суматохи и обратиться к самому себе. Поводом для вдохновения может стать все что угодно — вечер, проведенный в уютном кафе, купленная обновка, увлекательный роман, картина…“ И это все во время войны и ужасов, которые наша страна несет Украине! В МХАТе дают „Чайку“, в Большом зале Консерватории играют Шопена, Чайковского, Сен-Санса. Все как в мирной жизни, никто не говорит о войне. А если кто-то вдруг проговорится, так ему быстро укажут на дверь, как актеру Дмитрию Назарову в МХТ им. Чехова.

Сегодня власть не требует от людей демонстрации преданности. Ей пока хватает нашего молчания и поспешного бегства из страны. Она считает приемлемым уровнем лояльности поведение тех, кто живет пословицей „Моя хата с краю“. Но это только сегодня.