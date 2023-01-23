Юные эстонские фехтовальщики завоевали бронзу в Бахрейне и поднялись на третье место в мировом рейтинге

Сборная Эстонии первый тур пропускала, а в четвертьфинале обыграла Кувейт со счетом 45:16, в полуфинале уступила Казахстану со счетом 41:45. В матче за бронзу обыграли сборную Узбекистана со счетом 45:32.

Победу на этапе КМ одержал Египет, обыгравший в финале Казахстан со счетом 45:34.

Для мужской юношеской сборной Эстонии в этом сезоне это уже третий пьедестал почета (Рига - 2 место, Ташкент - 2 место, Бахрейн - 3 место), а в новом мировом рейтинге они находятся на высоком 3 месте среди 66 стран. Только Египет и США опережают Эстонию.

Маркус Салм, завоевавший в субботу индивидуальное серебро на юниорском этапе КМ в Бахрейне, занимает 8-е место в новом мировом рейтинге среди 644-х фехтовальщиков.

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