Карпин впервые высказался о скандале из-за ужина с эстонскими игроками

„Первая реакция — непонимание. Непонимание, что происходит. И, наверное, больше ничего сказать по этому поводу не могу. Было непонимание, что происходит сейчас в нашем мире. Могу, наверное, успокоить кого‑то: находясь в Эстонии месяц, с уверенностью готов сказать, что это чисто политическая тема. Все, что касается моего пребывания, моей семьи и вообще русских в Эстонии, на бытовом уровне это никак не отражается, абсолютно“, — сказал Карпин.



Карпин считает, что скандал после его совместной фотографии с эстонскими футболистами оказался раздут искусственно по политическим мотивам, пишет РБК.



Бывший игрок сборной Эстонии Андрей Степанов 31 декабря опубликовал в социальных сетях фотографию с Карпиным, капитаном национальной команды Эстонии Константином Васильевым, полузащитником Сергеем Зеневым и несколькими бывшими футболистами.



Поступок футболистов осудили министр культуры Эстонии Пирет Хартман и объединение болельщиков сборной Эстонии MTU Jalgpallihaigla, а Васильева предложили лишить капитанской повязки в национальной команде.



В то же время глава Эстонского футбольного союза Айвар Похлак заступился за игроков и заявил, что важно не потерять „право знать людей, которые думают иначе, и право встречаться с ними“.



Позднее Эстонский футбольный союз распространил в СМИ извинение игроков национальной команды за ужин с Карпиным. Они выразили сожаление, если задели чьи-то чувства, и заверили, что говорили с Карпиным только о футболе. На прошлой неделе за этот ужин игроков раскритиковала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, заявив, что дружеское общение с Карпиным нельзя оправдывать тезисом о разделении спорта и политики.