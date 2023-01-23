Карпин впервые высказался о скандале из-за ужина с эстонскими игроками(15)
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил „Матч ТВ“, что у него вызвала непонимание реакция эстонской общественности на его совместный ужин с несколькими игроками национальной команды.
„Первая реакция — непонимание. Непонимание, что происходит. И, наверное, больше ничего сказать по этому поводу не могу. Было непонимание, что происходит сейчас в нашем мире. Могу, наверное, успокоить кого‑то: находясь в Эстонии месяц, с уверенностью готов сказать, что это чисто политическая тема. Все, что касается моего пребывания, моей семьи и вообще русских в Эстонии, на бытовом уровне это никак не отражается, абсолютно“, — сказал Карпин.
Карпин считает, что скандал после его совместной фотографии с эстонскими футболистами оказался раздут искусственно по политическим мотивам, пишет РБК.
Бывший игрок сборной Эстонии Андрей Степанов 31 декабря опубликовал в социальных сетях фотографию с Карпиным, капитаном национальной команды Эстонии Константином Васильевым, полузащитником Сергеем Зеневым и несколькими бывшими футболистами.
Поступок футболистов осудили министр культуры Эстонии Пирет Хартман и объединение болельщиков сборной Эстонии MTU Jalgpallihaigla, а Васильева предложили лишить капитанской повязки в национальной команде.
В то же время глава Эстонского футбольного союза Айвар Похлак заступился за игроков и заявил, что важно не потерять „право знать людей, которые думают иначе, и право встречаться с ними“.
Позднее Эстонский футбольный союз распространил в СМИ извинение игроков национальной команды за ужин с Карпиным. Они выразили сожаление, если задели чьи-то чувства, и заверили, что говорили с Карпиным только о футболе. На прошлой неделе за этот ужин игроков раскритиковала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, заявив, что дружеское общение с Карпиным нельзя оправдывать тезисом о разделении спорта и политики.