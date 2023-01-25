Большая дорога в большой теннис: какие этапы проходят профессиональные теннисисты на пути к наивысшим позициям мирового рейтинга?

Приветствую всех любителей спорта! Меня зовут Малыгина Елена и я хочу рассказать вам о внутренней кухне большого тенниса. В данный момент я являюсь профессиональным игроком, поэтому хорошо знакома со всеми аспектами участия на турнирах, тренировочным процессом и деталями жизни спортсмена.

Как часто вы читали или смотрели материалы, посвященные турнирам Большого Шлема и другим крупным соревнованиям? Каждый день лучшие игроки мира выступают перед многотысячной публикой. Но как они дошли туда? Как смогли взойти на вершину успеха и стать кумирами?

В этом блоге я хочу поделиться тем, о чем обычно не пишут. Я хочу рассказать о самом начале профессиональной карьеры большинства теннисистов. О выборе турниров, о поисках недорогих отелей и перелетов, о тратах, о борьбе за каждую позицию в мировом рейтинге. На начальных этапах заканчивается множество потенциально хороших карьер, а также рождаются звёзды, которые будут многие годы радовать публику своей игрой. По моему мнению, это очень интересный этап, о котором стоит говорить больше. Так что приступим. Сегодня я хочу рассказать о самой первой ступени денежных профессиональных турниров.

Путь в тысячу миль начинается с первого шага. Теннисисты делают свой первый профессиональный шаг на турнирах с минимальным призовым фондом – 15000$ („пятнашки“; „15-ки“) Недурно, скажете вы. Но, к сожалению, или, к счастью, всю сумму забирает не победитель. Призовые деньги делятся на всех участников турнира как в одиночном, так и в парном разрядах. Так, например, за участие в основной сетке одиночного турнира игрок получает 132€, из которых вычитается налог в зависимости от страны проведения соревнований. Если это не домашний для игрока турнир, то все эти деньги он, скорее всего, потратит на билеты и проживание. Даже в случае победы на турнире, за которую спортсмен получит почти 2000€ (минус налог), он потратит их на проживание на протяжение всего турнира, на билеты и на оплату тренировок по возвращении домой.