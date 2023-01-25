Большая дорога в большой теннис: какие этапы проходят профессиональные теннисисты на пути к наивысшим позициям мирового рейтинга?
На RusDelfi - новый блог, посвященный большому теннису. О тренировках, турнирной жизни, организации соревнований, о мыслях и мечтах игроков расскажет эстонская теннисистка Елена Малыгина. В этой и следующих статьях она поделится тем, какие этапы проходят профессиональные теннисисты на пути к наивысшим позициям мирового рейтинга, с какими трудностями они сталкиваются и какие радости их ждут на пути к своим спортивным целям.
Приветствую всех любителей спорта! Меня зовут Малыгина Елена и я хочу рассказать вам о внутренней кухне большого тенниса. В данный момент я являюсь профессиональным игроком, поэтому хорошо знакома со всеми аспектами участия на турнирах, тренировочным процессом и деталями жизни спортсмена.
Как часто вы читали или смотрели материалы, посвященные турнирам Большого Шлема и другим крупным соревнованиям? Каждый день лучшие игроки мира выступают перед многотысячной публикой. Но как они дошли туда? Как смогли взойти на вершину успеха и стать кумирами?
В этом блоге я хочу поделиться тем, о чем обычно не пишут. Я хочу рассказать о самом начале профессиональной карьеры большинства теннисистов. О выборе турниров, о поисках недорогих отелей и перелетов, о тратах, о борьбе за каждую позицию в мировом рейтинге. На начальных этапах заканчивается множество потенциально хороших карьер, а также рождаются звёзды, которые будут многие годы радовать публику своей игрой. По моему мнению, это очень интересный этап, о котором стоит говорить больше. Так что приступим. Сегодня я хочу рассказать о самой первой ступени денежных профессиональных турниров.
Путь в тысячу миль начинается с первого шага. Теннисисты делают свой первый профессиональный шаг на турнирах с минимальным призовым фондом – 15000$ („пятнашки“; „15-ки“) Недурно, скажете вы. Но, к сожалению, или, к счастью, всю сумму забирает не победитель. Призовые деньги делятся на всех участников турнира как в одиночном, так и в парном разрядах. Так, например, за участие в основной сетке одиночного турнира игрок получает 132€, из которых вычитается налог в зависимости от страны проведения соревнований. Если это не домашний для игрока турнир, то все эти деньги он, скорее всего, потратит на билеты и проживание. Даже в случае победы на турнире, за которую спортсмен получит почти 2000€ (минус налог), он потратит их на проживание на протяжение всего турнира, на билеты и на оплату тренировок по возвращении домой.
Следующая категория турниров – соревнования с призовым фондом 25000$ („двадцатьпятки“; „25-ки“) На этих турнирах игроки получают чуть больше денег: 220€ за участие в основной сетке и 3500€ за победу (это без вычета налогов). Уже звучит намного лучше. Но, к сожалению, все равно не решает полностью денежный вопрос. Во-первых, каждую неделю выигрывать такие турниры под силу лишь единицам. А во вторых, если спортсмен хочет прогресса и результата, то лучше ездить с тренером, что увеличит расходы. Тренеру со стороны всегда легче увидеть неточности в технике, а также подсказать какие-то тактические моменты для предстоящего матча. Также наличие поддержки на трибуне в большинстве случаев положительно сказывается на ментальном состоянии игрока. Но возить с собой тренера – это дополнительные затраты. Траты на перелеты и проживания увеличиваются вдвое, а также добавляется зарплата тренера.
Без спонсоров или без финансовой поддержки родственников игрокам очень трудно соревноваться. Выступления на турнирах с минимальным призовым фондом, с которых начинается путь спортсмена, не приносят тех денег, которые покрывали бы расходы на поездки и тренировки. В кругах теннисистов играть эти турниры и выходить хотя бы „в ноль“ считается успехом.
Вот мнения нескольких игроков по поводу того, возможно ли играть эти категории турниров („15-ки“ и „25-ки“) и выходить плюс по деньгам:
- „Нет конечно. Только, если каждую неделю выигрывать турнир и играть только в Европе, потому что можно недорого перемещаться между городами, где проводят соревнования“.
- „Это очень трудно. Почти невозможно. Тренер, отель, билеты на самолёт, натяжки, еда и так далее. Слишком много расходов“.
- „Я считаю это невозможно. Каждую неделю выигрывать не получится. Всё-таки есть травмы, есть „плохие дни“, когда мяч просто не хочет лететь в корт, есть просто обычный проигрыш более сильному сопернику. Без дополнительных источников дохода не получится“.
Чтобы увеличить шансы на успех, нужно инвестировать в себя и в теннис очень много: время, силы, талант, а также деньги. Не получится обойтись чем-то одним. Успех в теннисе, да и не только в теннисе – это совокупность многочисленных факторов, которые как-то сошлись в одно целое в нужное время. Поэтому отсутствие любого из этих компонентов сильно снижает вероятность достижения целей.
Не смотря на все финансовые сложности теннисисты продолжают много ездить, играть турниры и бороться за продвижение в рейтинге. Откуда же они берут на все это деньги? Спонсоры, родственники, клубные матчи, денежные турниры и турниры серии UTR – вот дополнительные источники дохода. Подробнее о них я расскажу в следующей статье.
Если у вас есть какие-то вопросы по поводу теннисной жизни, турниров и тренировок – пишите в комментариях. Я постараюсь ответить на них в следующий раз.