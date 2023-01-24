airBaltic идет в ногу с меняющимся миром

2022 год прошел успешно

„Несмотря на то, что в 2022 году нам приходилось постоянно приспосабливаться к меняющемуся миру и одновременно расти, прошлый год был успешным и ставил перед нами интересные задачи“, — сказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс. В итоге 2022 год оказался airBaltic довольно удачным, так как компания достигла нескольких важных вех в своем развитии. Например, в минувшем году airBaltic открыл свою первую базу за пределами стран Балтии — в Тампере, Финляндия. Также мы открыли новые маршруты в Марракеш, на Гран Канарию и в Батуми, и поприветствовали своего 50-миллионного пассажира.

Помимо личных достижений, в прошлом году компания airBaltic также удостоилась международного признания. „2022 год привлек к нам внимание всего мира. Например, компания airBaltic заслужила награду Международной ассоциации воздушного транспорта за разнообразную и инклюзивную команду, а также награду Skytrax как лучшая авиакомпания Восточной Европы. Кроме того, нам выпала возможность укрепить плодотворное сотрудничество с Airbus, когда мы совместно приняли участие в авиашоу в Фарнборо и Стамбуле, а также провели показательные полеты в Австралии, Азии и Африке“.

Поставлены новые цели

В 2023 году компании airBaltic исполняется 28 лет. Как и люди в этом возрасте, авиакомпания переживает свои лучшие годы. Начавшийся год принесет с собой несколько интересных перемен, которые в компании с нетерпением ждут. „Но наша неизменная главная цель — приложить все усилия, чтобы связать наших пассажиров с различными странами, городами, людьми и идеями, воплотив тем самым в жизнь их мечты“, — сказал Гаусс.