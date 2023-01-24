airBaltic идет в ногу с меняющимся миром
Мир вокруг нас постоянно меняется, причем все быстрее. С этим ничего нельзя поделать, но мы можем адаптироваться к изменениям, и двигаться вместе с ними, а не пытаться за ними угнаться. Именно так поступает одна из наиболее популярных авиакомпаний в странах Балтии — airBaltic. Ее не пугает меняющийся мир — напротив, она принимает новые вызовы и возможности с распростертыми объятьями.
2022 год прошел успешно
„Несмотря на то, что в 2022 году нам приходилось постоянно приспосабливаться к меняющемуся миру и одновременно расти, прошлый год был успешным и ставил перед нами интересные задачи“, — сказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс. В итоге 2022 год оказался airBaltic довольно удачным, так как компания достигла нескольких важных вех в своем развитии. Например, в минувшем году airBaltic открыл свою первую базу за пределами стран Балтии — в Тампере, Финляндия. Также мы открыли новые маршруты в Марракеш, на Гран Канарию и в Батуми, и поприветствовали своего 50-миллионного пассажира.
Помимо личных достижений, в прошлом году компания airBaltic также удостоилась международного признания. „2022 год привлек к нам внимание всего мира. Например, компания airBaltic заслужила награду Международной ассоциации воздушного транспорта за разнообразную и инклюзивную команду, а также награду Skytrax как лучшая авиакомпания Восточной Европы. Кроме того, нам выпала возможность укрепить плодотворное сотрудничество с Airbus, когда мы совместно приняли участие в авиашоу в Фарнборо и Стамбуле, а также провели показательные полеты в Австралии, Азии и Африке“.
Поставлены новые цели
В 2023 году компании airBaltic исполняется 28 лет. Как и люди в этом возрасте, авиакомпания переживает свои лучшие годы. Начавшийся год принесет с собой несколько интересных перемен, которые в компании с нетерпением ждут. „Но наша неизменная главная цель — приложить все усилия, чтобы связать наших пассажиров с различными странами, городами, людьми и идеями, воплотив тем самым в жизнь их мечты“, — сказал Гаусс.
Одним из самых интересных новшеств для компании airBaltic в этом году станет оснащение всего парка воздушных судов Airbus A220 системами интернет-связи Starlink от SpaceX. Гаусс поясняет: „Это сделает нас первой авиакомпанией в Европе, которая предоставляет на борту самолета быстрый, безлимитный и бесплатный интернет. Это исторический момент для нашей компании и для всего авиационного сектора, и мы надеемся, что теперь сможем предложить нашим пассажирам еще лучшее обслуживание“.
Еще одна причина ждать 2023 год — это пополнение в „зеленом“ авиапарке airBaltic. Уже сейчас в нем насчитывается почти 40 бортов, а в начавшемся году прибавится еще восемь экологичных самолетов A220. Это означает, что airBaltic сможет доставлять еще больше пассажиров в место назначения на самых эффективных и экологичных воздушных судах. „Несомненно, эти самолеты изменили нашу авиакомпанию и стали частью основного фонда компании. Они работают даже лучше, чем ожидалось, и позволяют нам летать во все более дальние места назначения“.
Во главе угла устойчивое развитие
Поскольку компания airBaltic является одним из важнейших звеньев, связывающих страны Балтии с остальным миром, большое внимание здесь уделяется не только авиации, но и будущему планеты.
„Устойчивое развитие всегда было неотъемлемой частью стратегии airBaltic. Несомненно, это означает не просто чистый воздух, а также внимание к окружающей среде, сферам экономики, технологии, управления предприятием и социальной жизни. Наша концепция предусматривает, что авиакомпания станет устойчиво развивающимся предприятием на рынке Европейского Союза, которое в то же время способно продолжать рост и улучшать обслуживание пассажиров“, — сказал Мартин Гаусс.
Позитивные новости для Эстонии
В этом году airBaltic будет расширяться во всех трех столицах стран Балтии. В аэропортах Риги, Таллинна и Вильнюса будет открыто 18 новых маршрутов, что означает в общей сложности 70 прямых маршрутов. Особенно хорошие новости ждут Эстонию: этим летом Таллинн станет домом для трех самолетов airBaltic, что означает значительное расширение сети прямых перелетов. В общей сложности из Таллинна самолеты будут летать в 16 направлениях.
Но особенно хорошие новости компания приготовила к сезону отпусков, который начнется в мае. К этому времени в Таллинне откроются четыре новых сезонных маршрута: два в Хорватию (Дубровник и Сплит) и два в Грецию (Родос и Ираклион). Это превосходная возможность отправиться в путешествие, чтобы приобщиться к богатой культуре, красивым пляжам и потрясающей кухне этих стран! Частота рейсов — два раза в неделю.
airBaltic благодарит клиентов за доверие и ждет новых встреч в заоблачных высотах!
Дополнительная информация по адресу www.airbaltic.com.