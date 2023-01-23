Правда ли, что вакцинация от COVID-19 привела к резкому росту заболеваемости миокардитом?

При этом в рассылке упускается важный факт: в своей статье учёные отмечают, что в статистику, на основании которой выведен общепопуляционный риск, попадают только случаи, потребовавшие медицинской помощи, а их исследование направлено на то, чтобы выявить по анализам крови даже протекавшие бессимптомно, то есть не доставлявшие пациенту дискомфорта и не приведшие к обращению к специалистам. Отдельно авторы работы отметили, что, хотя среди вакцинированных выявлено 40 случаев миокардита, ни один из них не сопровождался основными неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями (зонтичный термин, включающий госпитализацию при сердечной недостаточности, желудочковую аритмию, инфаркт миокарда и смерть от сердечно-сосудистых патологий). То есть, если бы эти люди не были участниками исследования, они бы даже не поняли, что получили какое-то осложнение. Получается, что истинного риска миокардита по популяции, диагностированного лишь по анализам крови, мы не знаем (никто не сдаёт регулярно анализ на тропонин и многие могут даже не подозревать, что в какой-то момент у них было это состояние). Таким образом, в статье сравниваются не совсем корректно подобранные параметры: риск симптоматического миокардита, который требует обращения за помощью и поэтому попадает в статистику, и риск повышения тропонина в анализах, которое при этом не ощущается пациентом и выявляется только в рамках исследования. При чем учёные пишут об этом, а рассылка умалчивает.