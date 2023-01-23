Правда ли, что вакцинация от COVID-19 привела к резкому росту заболеваемости миокардитом?
В Интернете расходится очередное утверждение об опасности вакцинации против коронавирусной инфекции — якобы привитые на 800% чаще страдают от воспаления миокарда. Мы решили проверить, подтверждается ли такое опасение научными данными.
Эта информация появилась на сайте „Так победим!“, их группе в социальной сети Facebook* (19 тысяч подписчиков) и Telegram-канале (более 10 тысяч подписчиков), а также в блоге некого Вениамина Зайцева на сайте LiveJournal и на его странице в Facebook (более 17 тысяч подписчиков). У каждой из записей десятки перепостов, при этом оценить общую распространённость затруднительно из-за того, что пользователи, вероятно, желая обойти алгоритмы Facebook, который под постами, содержащими определённые ключевые слова, предлагает пользователям ознакомиться с достоверной информацией относительно коронавирусной инфекции, делятся не самим текстом, а скриншотом сообщения с прикреплённой ссылкой на сторонние ресурсы (LiveJournal и Telegram). Также для обхода алгоритмов в тексте вместо слова „вакцинация“ используется обозначение „в“, в такой же стилистике оформлены и другие посты группы „Так победим! С V. Зайцевым“. Информация о связи между вакциной от COVID-19 и миокардитом активно распространялась и в виде рассылки в мессенджере WhatsApp.
Миокардит — это воспаление миокарда (мышечной ткани сердечного типа, образующей толщу стенок желудочков и предсердий), которое часто сопровождается некрозом мышечных клеток сердца (кардиомиоцитов). Причины миокардита разнообразны — инфекционные заболевания (в том числе коронавирусная инфекция), попадание в организм кардиотоксинов (боевых или природных ядов), приём определённых лекарственных средств, системные заболевания и т.д. Однако чаще всего миокардит — идиопатический, то есть причина его возникновения остаётся неизвестной. Лечение может включать в себя приём различных препаратов, временную установку кардиостимулятора и (в некоторых случаях) хирургическое вмешательство. При этом, согласно данным 2022 года, опубликованным в руководстве BMJ — Британского медицинского журнала (рецензируемый научный журнал, публикующий статьи в области медицины с 1840 года), значительное количество случаев миокардита протекают бессимптомно и пациент выздоравливает самостоятельно. Смертность от всех причин среди пациентов, госпитализированных из-за острого миокардита, в Великобритании составила всего 4%. Для сравнения смертность при диагностированном инфаркте в 2022 году в Великобритании оценивалась примерно в 30%.
Рассылка основывается на трёх источниках: исследовании французской научной группы Epi-Phare, докладе „Воспаление миокарда/миокардит после бустерной вакцинации мРНК COVID-19“, который кардиолог Кристиан Ойген Мюллер представил Европейскому обществу кардиологов, и данных из американской системы VAERS (Системы отчётности о нежелательных явлениях вакцинации). Разберёмся подробнее с каждый из источников информации и размещёнными в них сведениями.
Французская научная группа Epi-Phare в июле 2022 года действительно опубликовала исследование о связи между вакцинацией от коронавируса и миокардитом, однако авторы рассылки неверно интерпретировали его результаты. Например, в рассылке утверждается, что „риск миокардита увеличивается после введения второй инъекции вакцины и более значительно после бустерной дозы“, при этом в исследовании речь идёт о противоположной ситуации: „этот (после первой бустерной (третьей) дозы — Прим. Ред.) риск ниже, чем после второй дозы, и уменьшается с удлинением времени между последовательными дозами“. Более того, учёные отмечают, что риск возникновения миокардита после бустерной дозы вакцины Spikevax (её разработала компания Moderna) составляет 0,00025%, а для Comirnaty (её разработали BioNTech и Pfizer) — 0,00114%. При этом, по данным Американской коллегии кардиологов, риск миокардита, возникшего на фоне коронавирусной инфекции, составляет 0,045%, что в 180 раз выше, чем риск при бустерной дозе Spikevax, и в 39 раз выше, чем при получении третьей дозы Comirnaty. Однако в рассылке с предупреждением об опасности вакцинации такого сравнения нет, что вводит читателя в заблуждение относительно реально существующих рисков.
Далее авторы рассылки ссылаются на данные, полученные в ходе проспективного (оценивающего эффект вмешательства или фактора и в котором до появления исходов участники исследования поделены на группы, подвергающиеся или не подвергающиеся воздействию исследуемого вмешательства или фактора) исследования, проведённого на базе Университетской клиники в швейцарском Базеле. Критерием определения миокардита был анализ на особое вещество — тропонин, белок, который в норме содержится в сердечной мышце и не проникает в кровоток в определяемом количестве. Если тропонин в значительном количестве обнаруживается в венозной крови пациента, такое состояние называется тропонинемия и говорит о наличии какого-то повреждения миокарда. Тропонин повышается не только при миокардите, но и при других заболеваниях сердца, например, при инфаркте. Из 777 человек, которые получили третью, бустерную дозу, мРНК-вакцины, у 40 в рамках регулярного анализа крови ну норма — было зафиксировано повышение тропонина. В 18 случаях для такого повышения были другие причины, помимо вакцинации, ещё в 22 случаях повышениене удалось объяснить иными факторами. Исходя из полученных результатов учёные сделали вывод, что риск тропонинемии у сделавших бустерную прививку составляет 2,8%. При этом за общепопуляционный риск столкнуться с этой патологией авторы исследования приняли цифру в 0,0035% (учитываются миокардиты, возникшие ото всех причин) и сделали вывод, что после третьей дозы риск увеличивается на 800%. Кстати, в рассылке два раза фигурирует формулировка „в 800 раз“ и один раз формулировка „на 800%“, хотя разы в проценты таким образом не переводятся, ведь „в 800 раз“ соответствует увеличению „на 79900%“, в том время как увеличение „на 800%“ — это изменение в 9 раз.
При этом в рассылке упускается важный факт: в своей статье учёные отмечают, что в статистику, на основании которой выведен общепопуляционный риск, попадают только случаи, потребовавшие медицинской помощи, а их исследование направлено на то, чтобы выявить по анализам крови даже протекавшие бессимптомно, то есть не доставлявшие пациенту дискомфорта и не приведшие к обращению к специалистам. Отдельно авторы работы отметили, что, хотя среди вакцинированных выявлено 40 случаев миокардита, ни один из них не сопровождался основными неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями (зонтичный термин, включающий госпитализацию при сердечной недостаточности, желудочковую аритмию, инфаркт миокарда и смерть от сердечно-сосудистых патологий). То есть, если бы эти люди не были участниками исследования, они бы даже не поняли, что получили какое-то осложнение. Получается, что истинного риска миокардита по популяции, диагностированного лишь по анализам крови, мы не знаем (никто не сдаёт регулярно анализ на тропонин и многие могут даже не подозревать, что в какой-то момент у них было это состояние). Таким образом, в статье сравниваются не совсем корректно подобранные параметры: риск симптоматического миокардита, который требует обращения за помощью и поэтому попадает в статистику, и риск повышения тропонина в анализах, которое при этом не ощущается пациентом и выявляется только в рамках исследования. При чем учёные пишут об этом, а рассылка умалчивает.
Наконец, третий источник информации в рассылке — Система отчётности о нежелательных явлениях вакцинации (VAERS). Её совместо ведут CDC и FDA,чтобы собирать данные о нежелательных явлений после поступления вакцины в доступ. Данные из этой системы не раз становились основой для манипуляционных суждений, которые разбирали как в „Проверено», так и наши коллеги-фактчекеры. Дело в том, что эта система предполагает самоотчетность о нежелательных явлениях, то есть данные в неё вносит сам пациент, а не врач. Соответственно, грамотно оценить, какие последствия наступили из-за вакцинации, а какие просто случились после введения препарата, невозможно. Очень точно недостатки VAERS описывает директор Института безопасности вакцин Университета Джонса Хопкинса Дэниел Салмон: „Если я получил вакцину от COVID-19, а затем мою собаку сбила машина, я могу указать этот факт в отчёте о нежелательных явлениях, и он появится в базе данных. Однако это не будет означать, что машина сбила мою собаку потому, что я вакцинировался“.
Стоит также обратить внимание на тот ресурс, который распространяет эту рассылку. Она появилась в блоге на LiveJournal некого Вениамина Зайцева, который называет себя биохимиком по образованию. Его блог входит в топ-500 самых популярных в LiveJournal. Помимо „Живого Журнала“, Зайцев активно ведёт персональную страницу и группу в Facebook, а также сайт под названием „Так победим“ по адресу invermec.space. Доменное имя сайта, постоянно встречающийся в блоге и в социальных сетях Зайцева хэштег „ИВЕ“ и рубрикация сайта (например, „Где купить ивермектин“, „FAQ по ивермектину“ и „Калькулятор ивермектина“) подводят нас к мысли, что на самом деле это проект по популяризации лечения коронавируса ивермектином — ветеринарным противопаразитарным препаратом, не имеющим доказанной противовирусной активности и не предназначенным для использования людьми. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), и Кокрейновская библиотека (один из крупнейших ресурсов по доказательной медицине) не рекомендуют использовать ивермектин для лечения новой коронавирусной инфекции.
В своей работе фактчекеры регулярно сталкиваются с манипуляционными и ложными утверждениями относительно ивермектина:
— в 2020 году казахстанский ресурс Factcheck.kz проверял, правда ли, что ивермектин лечит COVID-19 за два дня, и пришёл к выводу, что это манипуляция;
— в 2021 году украинский ресурс VoxCheck разбирал утверждение „Дональд Трамп вылечился от COVID-19 благодаря методу Владимира Зеленко“ (включающему как раз применение ивермектина) и обозначил его как бездоказательное суждение;
— в 2021 году фактчекинговый отдел агентства Reuters разбирал публикации о том, что ветеринарный ивермектин допустимо использовать на людях, и пришёл к выводу, что это не так;
— в 2022 году американский FactCheck.org выяснял, правда ли, что клинические испытания показали пользу ивермектина при лечении коронавирусной инфекции, — оказалось, что это заявление не соответствует действительности.
— в 2022 году британский ресурс FullFact опубликовал материал о том, что Национальный институт здравоохранения США якобы добавил ивермектин в список методов лечения Covid; фактчекеры выяснили, что это не так.
Со всеми фактчеками об ивермектине можно ознакомиться на специальном разделе Google — поиске по фактчекам. К сожалению, функционал сайта не предполагает отображения количества результатов, однако по данным коронавирусного альянса (ассоциации фактчекеров под руководством Института Пойнтер) про ивермектин подготовлено 182 фактчека. Стоит помнить, что это только разборы, вышедшие на ресурсах, которые входят в IFCN (Международную сеть фактчекеров), при этом в мире есть немало проектов, которые в неё пока не входят (например, „Проверено“).
Таким образом, хотя рассылка и ссылается на реальные научные публикации, данные из них поданы некорректно, с ошибками, неточностями и искажениями. Более того, говоря о риске послевакцинного миокардита, авторы рассылки упускают из виду, что этот риск в 180 раз (для вакцины Spikevax) и в 39 раз (для Comirnaty) ниже, чем риск получить то же осложнение, но не от вакцины, а от самой коронавирусной инфекции. К тому же первоисточник рассылки на русском языке — сайт, популяризирующий лечение ветеринарным антипаразитарном препаратом, не продемонстрировавшим эффективности в клинических испытаниях и не входящим в стандарты лечения ковида.
Итог: Большей частью неправда