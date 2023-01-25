ВИДЕООПРОС | Таллиннцы о столице: В какой городской среде вы хотели бы жить?

„Хотелось бы побольше зелени“. Многие участники опроса говорят о том, что в столице есть хорошие парки, где приятно гулять, но хотелось бы еще больше зеленых зон.

„Мне нравится, что у нас заботятся об экологии, есть бесплатный транспорт для горожан, многие пересели на велосипеды“. При этом таллиннцы думают в этом направлении и дальше. Как с точки зрения велосипедиста: „Хотелось бы жить там, где больше парковых зон, велосипедных дорожек, мне их не хватает, и было бы здорово, если бы тут же были, например, скамейки – ты прокатился и присел отдохнуть, а также, возможно, еще и питьевые фонтанчики“. Так и с точки зрения пешехода: „Чтобы были отдельно дорожки для велосипедов и самокатов, и меня на тротуаре никто не задавил“.

Есть у таллиннцев и предложения по организации транспорта: „Вот в Нью-Йорке автобус остановится там, где попросишь, и хорошо бы, чтобы и у нас так было, и чтобы остановки были бы покороче“. „И чтобы можно было максимально удобно везде ходить пешком“.

Подробности о предложениях жителей столицы, как лучше организовать городское пространство, а также о том, за что они любят свой город – в нашем видеоопросе.

Всю актуальную информацию о событиях программы „Таллинн - Зеленая столица Европы 2023“ смотрите на greentallinn.eu.