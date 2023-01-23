Валиева прокомментировала решение по своему допинговому делу

„Чемпионат России проходит каждый год“, — оценила ситуацию фигуристка. Она также заявила, что довольна оправдательным вердиктом Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

13 января стало известно, что РУСАДА проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Сообщалось, что WADA недовольно этим вердиктом и подаст апелляцию в CAS. Вместе с тем фигуристку лишили золота чемпионата России-2022.

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