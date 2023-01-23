Чемпиона Латвии обвиняют в даче взятки в 30 000 евро

11 января в прокуратуру поступили материалы уголовного дела от Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) о возбуждении уголовного дела в отношении физического лица за дачу взятки в крупном размере.

Агентство LETA сообщает, что обвиняемым является спортсмен Янис Вишкерс.

Легкоатлет Янис Вишкерс был чемпионом Латвии на дистанциях 3000 и 5000 метров. В 2019 году он показал второй результат в истории Латвии в полумарафоне. В 2019-м представлял Латвию на чемпионате мира в Дании.

По информации Firmas.lv, Вишкерс основал общество Sporta klubs „Tērauds“. Вместо с Янисом Разгалисом спортсмен является владельцем компании J&J Build, зарегистрированной в 2021 году.

Согласно обвинительному акту, 5 октября прошлого года Вишкерс предложил взятку в размере 30 000 евро депутату Адажской краевой думы, чтобы тот, используя свое служебное положение, проголосовал за конкретное лицо на выборах главы муниципального совета. Кроме того, депутату предлагалась ​​выгодная должность в Адажской думе.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Рижский городской суд.

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