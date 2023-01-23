Чемпиона Латвии обвиняют в даче взятки в 30 000 евро
Прокурор по расследованию уголовных преступлений Службы государственных учреждений направил в суд уголовное дело, по которому некий мужчина привлечен к уголовной ответственности за дачу взятки в размере 30 000 евро депутату Адажского самоуправления. Об этом порталу Rus.Delfi.lv сообщили в Генеральной прокуратуре.
11 января в прокуратуру поступили материалы уголовного дела от Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) о возбуждении уголовного дела в отношении физического лица за дачу взятки в крупном размере.
Агентство LETA сообщает, что обвиняемым является спортсмен Янис Вишкерс.
Легкоатлет Янис Вишкерс был чемпионом Латвии на дистанциях 3000 и 5000 метров. В 2019 году он показал второй результат в истории Латвии в полумарафоне. В 2019-м представлял Латвию на чемпионате мира в Дании.
По информации Firmas.lv, Вишкерс основал общество Sporta klubs „Tērauds“. Вместо с Янисом Разгалисом спортсмен является владельцем компании J&J Build, зарегистрированной в 2021 году.
Согласно обвинительному акту, 5 октября прошлого года Вишкерс предложил взятку в размере 30 000 евро депутату Адажской краевой думы, чтобы тот, используя свое служебное положение, проголосовал за конкретное лицо на выборах главы муниципального совета. Кроме того, депутату предлагалась выгодная должность в Адажской думе.
Уголовное дело передано на рассмотрение в Рижский городской суд.