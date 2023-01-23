Супер! Эстонская лыжница завоевала вторую золотую медаль на Универсиаде и в четвертый раз поднялась на пьедестал!

Пуллес с победы начала Зимнею универсиаду в спринте свободным ходом. Затем она завоевала серебряную медаль в гонке на 5 км классическим стилем, а затем также в гонке преследования на 5 км свободным ходом.

В воскресенье, в последний день соревнований, были запланированы гонка с масс-стартом. Пуллес обогнала в гонке на 15-километровой дистанции американку Кендалл Крамер на 0,4 секунды.

Представительница Казахстана Ксения Шалыгина заняла третье место, отстав от Пуллес на 11,7 секунды.

Пуллес изучает управление бизнесом и финансами в Аляскинском университете в Фэрбенксе. На данный момент неясно, будет ли Пуллес выступать на чемпионате мира, который стартует в Планице в конце февраля.

„У меня еще не было времени поговорить с ней (Пуллес), но мы обсуждали в комитете спорта, что Мариэль будет хорошим членом женской сборной. В настоящее время она все еще находится в США, но ее тренер сказал, что Мариэль готова приехать на Кубок мира“, — сказал на этой неделе Delfi Sport Айвар Рехемаа, менеджер эстонской лыжной сборной.

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