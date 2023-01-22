СМИ: Летевший из Польши самолет Ryanair получил бомбовую угрозу

Самолет Boeing 737 ирландского лоукостера Ryanair, летевший из Польши, приземлился в афинском международном аэропорту „Элефтериос Венизелос“ после сообщения о бомбе, пишет РБК со ссылкой на газету Protothema. В воздух поднимали истребители F-16.



Boeing, на борту которого находились 192 человека, вылетел в Афины из польского города Катовице. В 17:40 самолет сел в греческой столице. Идет эвакуация.



Из-за угрозы взрыва лайнер сопровождали F-16, а в аэропорт направили спецназ.



По данным телеканала ERT, Boeing 738 отправили на специальную площадку, где начали эвакуировать пассажиров. Их дополнительно досмотрят. Полиция обследует и само воздушное судно.



Сообщение о бомбе поступило сразу после взлета. Помимо греческих F-16 лайнер сопровождали также венгерские истребители.



