СМИ: Нидерланды планируют закрыть крупнейшее месторождение газа в Европе

Как сообщает Вейлбриф, Нидерланды не столкнутся с дефицитом газа после закрытия Гронингенского месторождения, так как страной уже были заключены сделки об импорте газа из США, Норвегии и Катара. По его словам, потребление газа в 2022 году в этом государстве сократилось на 22% по сравнению с предыдущим годом.