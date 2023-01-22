15-летний баскетболист из Эстонии дебютировал в молодежной Евролиге

Немецкий клуб „Ульм“ выступал в группе А, в которой одержал одну победу и потерпел два поражения. Сначала они проиграли мадридскому „Реалу“ 60:103, затем уступили берлинской „Альбе“ 80:99, а в последнем туре обыграли миланскую „Олимпию“ 84:67.

Кулламяэ, рост которого 185 см, сыграл против „Реала“ десять минут, за которые совершил два подбора и отдал две результативные передачи. Против „Альбы“ он сыграл девять минут и набрал четыре очка, пять подборов, три передачи и один перехват. Против „Милана“ было он сыграл четыре минуты, и за это время он отдал четыре передачи.

В воскресенье „Ульм“ сыграли с молодежной командой до 18 лет афинского „Панатинаикоса“ в матче за пятое-шестое место мюнхенского турнира. „Ульм“ проиграл 77:86, но роль Кулламяэ в этом матче была достаточно велика. На его счету 11 очков, 2 подбора и 5 передач за 20 минут. Он забросил одни из трех двухочковых бросков, три из шести трехочковых.

В четырех играх Кулламяэ набирал в среднем 3,8 очка, 2,2 подбора и 2,5 передачи.