В результате стрельбы под Лос-Анджелесом погибли десять человек, подозреваемого еще ищут

Инцидент произошел после 22:00 по местному времени в субботу.

Вечером в субботу в городе тысячи людей собрались на фестиваль, посвященный наступающему Новому году по лунному календарю.

Мужчина, разыскиваемый за убийство 10 человек и ранение еще 10, все еще на свободе, сообщила полиция в воскресенье, более чем через пять часов после нападения.

„Подозреваемый скрылся с места преступления и остается на свободе“, - сказал журналистам капитан Эндрю Мейер из Департамента шерифа Лос-Анджелеса.

Пока точно неизвестно, сколько человек пострадали в результате стрельбы.

На видео в социальных сетях видно, что в городе, расположенном примерно в 13 км к востоку от Лос-Анджелеса, находится множество полицейских.

Один из очевидцев рассказал газете Los Angeles Times, что в его ресторан забежали три человека и попросили запереть дверь, поскольку где-то рядом на улице человек с автоматической винтовкой открыл стрельбу.

Ежегодный фестиваль Лунного Нового года в Монтерей-Парке обычно длится все выходные и собирает до 100 тысяч посетителей.

В субботу праздничные мероприятия должны были закончиться в 21:00 по местному времени.

В городе живет около 60 тысяч человек, в том числе значительная азиатская община.



