В результате стрельбы под Лос-Анджелесом погибли десять человек, подозреваемого еще ищут
Десять человек погибли в результате стрельбы на территории одного из предприятий в калифорнийском городе Монтерей-Парк, сообщила местная полиция.
Инцидент произошел после 22:00 по местному времени в субботу.
Вечером в субботу в городе тысячи людей собрались на фестиваль, посвященный наступающему Новому году по лунному календарю.
Мужчина, разыскиваемый за убийство 10 человек и ранение еще 10, все еще на свободе, сообщила полиция в воскресенье, более чем через пять часов после нападения.
„Подозреваемый скрылся с места преступления и остается на свободе“, - сказал журналистам капитан Эндрю Мейер из Департамента шерифа Лос-Анджелеса.
Пока точно неизвестно, сколько человек пострадали в результате стрельбы.
На видео в социальных сетях видно, что в городе, расположенном примерно в 13 км к востоку от Лос-Анджелеса, находится множество полицейских.
Один из очевидцев рассказал газете Los Angeles Times, что в его ресторан забежали три человека и попросили запереть дверь, поскольку где-то рядом на улице человек с автоматической винтовкой открыл стрельбу.
Ежегодный фестиваль Лунного Нового года в Монтерей-Парке обычно длится все выходные и собирает до 100 тысяч посетителей.
В субботу праздничные мероприятия должны были закончиться в 21:00 по местному времени.
В городе живет около 60 тысяч человек, в том числе значительная азиатская община.