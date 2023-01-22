ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (333-й день) | Страсти вокруг „Леопардов“ продолжаются, Финляндия заморозила российские активы

Министерство обороны Украины отреагировало на появившиеся в СМИ сообщения о том, что оно закупает продукты для военнослужащих по ценам в 2-3 раза дороже, нежели в магазинах. „Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение“, - утверждает министерство.

Если бы Украина позволила войскам РФ легко взять Бахмут , она заплатила бы в итоге цену гораздо больше той, чем платит сейчас за его оборону, - такой вывод содержится в очередном обзоре американского Института изучения войны (ISW). „Бахмут сам по себе не имеет оперативного или стратегического значения, но, если бы российские войска взяли его сравнительно быстро и легко, они могли бы рассчитывать на расширение наступательных операций, которые заставили бы Украину спешно оборудовать оборонительные позиции на менее благоприятной местности“, - полагают эксперты ISW. Они отмечают, что Россия перебрасывает живую силу и технику в район Бахмута с мая 2022 года, но пока не достигла каких-либо оперативно значимых успехов, которые бы могли серьезно угрожать его обороне.

Администрация США решила продлить присутствие бригады 101-й воздушно-десантной бригады в Румынии еще на девять месяцев. Это ближайшее к военным действиям в Украине подразделение американских военных в Европе, сообщила газета The New York Times. В состав бригады входят около 4000 военных, находящихся на авиабазе „Михаил Когэлничану“ меньше чем в 100 км от Украины. Американские военные были отправлены туда в начале 2022 года для усиления восточного фланга НАТО. Американские силы в Румынии тренируют военных из стран-союзников по НАТО: Болгарии, Германии, Венгрии и Словакии. Обучением украинских военнослужащих эти силы не заминаются, отмечает NYT.

Власти Финляндии в рамках исполнения санкций против РФ заморозили в стране активы из России на сумму 187 млн евро, пишет издание Yle со ссылкой на данные Управления по взысканию долгов. „Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность“, - рассказала начальник отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара, пишет DW .

Украина восстановит свою территориальную целостность в границах 1991 года, пообещал президент страны Владимир Зеленский, обращаясь к согражданам в День соборности Украины. „Мы вернем все свое. Границы 1991 года - это обязательно произойдет“, - подчеркнул Зеленский, добавив, что нападение России 24 февраля 2022 года привело к „новому возрождению украинского единства“ и теперь каждый регион Украины защищает другой: „И все вместе мы защищаем Киев. И все вместе мы защищаем Харьков. И все вместе мы освобождаем Херсон“.

Великобритания поддерживает предложение поставить Вооруженным силам Украины современные немецкие боевые танки Leopard 2. „Конечно, я был бы рад, если бы они получили на вооружение такие вещи, как Leopard 2„, - заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли в интервью телеканалу Sky News. Отвечая на вопрос, достаточно ли, по его оценке, делает Германия для поддержки Украины, дипломат указал, что хотел бы, чтобы в этом отношении „каждая страна шла так далеко, как она может“.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал позицию Германии по вопросу о предоставлении Украине современных боевых танков Leopard 2 на фоне отсутствия прогресса в этой области на встрече западных союзников в Рамштайне. Как заявил польский премьер в интервью агентству PAP, если Берлин не одобрит поставки танков Leopard, Варшава сформирует „малую коалицию“ стран, готовых передать Киеву часть своих современных танков. „Украина и Европа выиграют эту войну - с Германией или без нее“, - подчеркнул он.