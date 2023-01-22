ФОТОГАЛЕРЕЯ | Такого еще не было! В Ласнамяэ состоялась прогулка с фонарями

„Прогулка с фонарями, которую иногда называют ещё ночной прогулкой — это способ проведения досуга, сочетающий в себе увлекательную экскурсию, полезную физическую нагрузку и осмотр достопримечательностей. Для Эстонии это относительно новая, но быстро набирающая популярность деятельность, а мы хотим предложить жителям Ласнамяэ новые и интересные способы проведения досуга. Вчерашнее мероприятие показало, что мы на правильном пути“, — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что, учитывая высокий интерес к прошедшему событию, управа готова проводить подобные мероприятия и в будущем.

Прогулка с фонарями приводит участников в интересные и уникальные места, которые большинство людей обычно самостоятельно не посещают. Прогулка с фонарями имеет ряд преимуществ. Она доступна для всех, поскольку темп передвижения относительно медленный, и, помимо физической активности на свежем воздухе участники могут узнать интересные факты об истории и развитии посещаемых в ходе прогулки мест. Уютная ламповая атмосфера и ощущение путешествия в прошлое создаются благодаря использованию в качестве источника света старомодных масляных фонарей, поэтому походы обычно проводятся только в темное время суток. Примерно на половине прогулки обычно делается небольшая остановка, где всем участникам предлагается выпить горячего чая. Походы можно организовывать круглый год.

Поход в Ласнамяэ был посвящен истории болота Тондираба и происходившим здесь событиям. В ходе экскурсии помимо торфяника внимание было уделено и территории бывшего аэродрома Ласнамяэ, у которого есть своя увлекательная история в контексте событий попытки государственного переворота 1924 года. Кроме того, участники прогулки посетили территорию усадьбы Катлери. Общая протяженность маршрута составила порядка 5 километров.