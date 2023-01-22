Киев - Западу: „Ваша нерешительность убивает все больше наших людей“

В пятницу министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в „Твиттере“ об „откровенном разговоре“ с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Однако несмотря на давление на Берлин, „Леопарды“ в Украину пока не едут. Единственным союзником Украины, официально заявившим о том, что поставит ВСУ танки, остается Британия с машинами Challenger 2.

Похоже заявления сделали совместно министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы. „На Германию как на страну, лидирующую в Европе по своей мощи, ложится особая ответственность“, - говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран.

„Так что на сегодняшний день очень важно предоставлять Украине другое оружие, которое может быть использовано немедленно“, - сказал министр.

„У нас всегда была такая цель - Украина должна получить в том числе и танки, - сказал он. - В то же время мы знаем, что создание работающей экосистемы для таких моделей танков, как „Леопарды“, может занять месяцы, и даже год, пока все гармонизируется, личный состав пройдет обучение и так далее“.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сказал Би-би-си, что у его страны есть пара сотен „Леопардов“, и она готова стать частью того, что он назвал „экосистемой“ поставок танков Украине.

Готовность отправить Leopard-2 в Украину изъявляли Польша и Финляндия, а министр иностранных дел Нидерландов заявила, что ее страна готова оплатить транспортировку техники.

Речь идет о поставках ВСУ немецких танков Leopard 2, которые стоят на вооружении многих европейских стран. О необходимости как можно быстрее поставить танки, чтобы украинская сторона смогла начать эффективное наступление, часто говорит и сам президент Зеленский, и другие соседи России.

„Вы все равно поможете Украине нужным оружием и поймете: нет никакого варианта окончить войну, не считая поражения России“, - написал в „Твиттере“ Михаил Подоляк .

„У нас был откровенный разговор относительно „Леопардов-2“. Будет продолжение“, - написал украинский чиновник после очередной встречи союзников Украины на авиабазе Рамштайн.

В интервью „Голосу Америки“ Резников сказал, что прорыв на „Рамштайне“ все же произошел. „Имеем прорыв - это возможность для стран, владеющих „Леопардами“, начинать обучающие миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, а потом будем дальше двигаться“, - заявил он.

„Защищать нашу землю - значит иметь возможность ее деоккупировать, освободить наши территории. Для этого нам нужны тяжелые танки и бронетехника“, - сказал Резников.

Танк Leopard 2 может существенно повлиять на баланс сил в украинском конфликте. Он легок в обслуживании и разработан специально для борьбы с российскими Т-90, которые армия РФ активно применяет в ходе своего вторжения. Большинство танкового парка ВСУ - это еще советские машины. Российские танки превосходят их и числом, и по огневой мощи.

В странах Европы, по открытым данным, сейчас имеется более 2000 танков Leopard. В украинском руководстве считают, что примерно 300 танков может быть достаточно для перелома в ходе войны.

По словам министра обороны Германии Писториуса, Германия готова действовать быстро, если союзники придут к консенсусу относительно поставок Leopard 2. Однако сама Германия из-за нескольких факторов, включая наследие Второй мировой, оказалась в сложном и деликатном положении.

До российского вторжения Германия принципиально не поставляла оружие в зоны конфликта, однако после февраля 2022 года эта политика была отменена.

В конце прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Германия стала одним из лидеров в поставке Украине военной, гуманитарной и финансовой помощи. В этом году бундесвер вторым после Франции заявил, что предоставит Украине БМП „Мардер“.

Однако Германия не хочет посылать „Леопарды“, если они не будут частью более широкого пакета помощи от всех стран НАТО. Желательно, чтобы в него вошли и американские танки „Абрамс“.