Правда ли, что Достоевский — автор рождественского стихотворения „Божий дар“?

Довольно объёмное (76 строк) произведение начинается так:



„Крошку-ангела в сочельник

Бог на землю посылал:

„Как пойдёшь ты через ельник, —

Он с улыбкою сказал, —

Ёлку срубишь, и малютке

Самой доброй на земле,

Самой ласковой и чуткой

Дай, как память обо Мне“».



Завершается произведение, конечно же, рождественским чудом — мальчик получает ёлку для больной сестрёнки.



Имя Достоевского значится под стихотворением на некоторых крупных порталах: „Культура.рф», „Правмир», „Викичтение» и „Русские поэты». В 2014 году его на благотворительном вечере прочитал первый зампред правительства Омской области Вячеслав Синюгин, а в следующем году — для канала „Москва 24“ — популярный актёр Антон Шагин. Сюжет стихотворения разбирают на занятиях в некоторых российских детских садах, а школьники читают, делают рисунки и участвуют в постановках по его мотивам. Издаётся оно и в печатном виде — например, в сборнике „Рождественские стихи» и в журнале „Детская роман-газета». Кое-где даже указан год первой публикации стихотворения — 1854.

Первый вопрос, который может возникнуть у неискушённого читателя: а писал ли вообще Достоевский стихи? Ответ утвердительный, хоть в этом жанре он не оставил какого-либо значительного следа, создав всего несколько стихотворений. Например, в том же 1854 году Достоевский откликнулся на события Крымской войны патриотическими строчками, которые позднее вошли в его собрание сочинений. Не чужда была Достоевскому как верующему человеку и рождественская тематика. Многим читателям знаком его святочный рассказ „Мальчик у Христа на ёлке» — конечно, куда более реалистичный и менее позитивный, чем стихотворение „Божий дар“.

Так или иначе, произведения с подобным названием или содержанием нет ни в 15-томном, ни в 30-томном (полном) собрании сочинений писателя. Более того, эти строки отсутствуют в базе проекта Google Книги за XIX или XX век за чьим бы то ни было авторством.