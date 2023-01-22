Правда ли, что Достоевский — автор рождественского стихотворения „Божий дар“?
Не первый год по интернету гуляют трогательные стихи, приписываемые знаменитому писателю. Мы проверили, действительно ли их сочинил Фёдор Достоевский.
Довольно объёмное (76 строк) произведение начинается так:
„Крошку-ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
„Как пойдёшь ты через ельник, —
Он с улыбкою сказал, —
Ёлку срубишь, и малютке
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой
Дай, как память обо Мне“».
Завершается произведение, конечно же, рождественским чудом — мальчик получает ёлку для больной сестрёнки.
Имя Достоевского значится под стихотворением на некоторых крупных порталах: „Культура.рф», „Правмир», „Викичтение» и „Русские поэты». В 2014 году его на благотворительном вечере прочитал первый зампред правительства Омской области Вячеслав Синюгин, а в следующем году — для канала „Москва 24“ — популярный актёр Антон Шагин. Сюжет стихотворения разбирают на занятиях в некоторых российских детских садах, а школьники читают, делают рисунки и участвуют в постановках по его мотивам. Издаётся оно и в печатном виде — например, в сборнике „Рождественские стихи» и в журнале „Детская роман-газета». Кое-где даже указан год первой публикации стихотворения — 1854.
Первый вопрос, который может возникнуть у неискушённого читателя: а писал ли вообще Достоевский стихи? Ответ утвердительный, хоть в этом жанре он не оставил какого-либо значительного следа, создав всего несколько стихотворений. Например, в том же 1854 году Достоевский откликнулся на события Крымской войны патриотическими строчками, которые позднее вошли в его собрание сочинений. Не чужда была Достоевскому как верующему человеку и рождественская тематика. Многим читателям знаком его святочный рассказ „Мальчик у Христа на ёлке» — конечно, куда более реалистичный и менее позитивный, чем стихотворение „Божий дар“.
Так или иначе, произведения с подобным названием или содержанием нет ни в 15-томном, ни в 30-томном (полном) собрании сочинений писателя. Более того, эти строки отсутствуют в базе проекта Google Книги за XIX или XX век за чьим бы то ни было авторством.
В Интернете стихотворение появилось в конце 2000-х — начале 2010-х гг.. Во всех случаях это были не литературоведческие страницы, а просто подборки стихотворений на религиозную тематику или даже записи в ЖЖ. Под ними уже стояло имя Достоевского.
Что касается печатных изданий, то единственное упоминание стихотворения в Google Книгах до 2010 года по совместительству оказалось и самым старым сохранившимся в Сети. Речь о вышедшей в 2003 году книге Наталии Соколовой „Архипастырь Сибири“, которая посвящена жизни и деятельности её сына, епископа Новосибирского и Бердского Сергия (1951-2000). В одном из своих посланий матери Сергий писал:
„Опять очень выручила меня в этом году сестра Катюша. Привезла на рождественскую ёлку два автобуса детишек с родителями, поэтому были и колядки, и стихи, и постановка. Замечательно они разыграли в ролях стихотворение „Крошку ангела в сочельник Бог на землю посылал...“».
При этом имя автора Сергий не упоминает. Можно предположить, что в конце XX века стихотворение распространялось в основном в православной литературе, откуда в эпоху интернета перекочевало и на сайты. По стилистике оно не очень похоже на творения XIX века. Кто первым подписал это стихотворение именем Достоевского, сегодня определить уже сложно, но вероятность его авторства, судя по всем описанным фактам, крайне мала.
Итог: Неправда