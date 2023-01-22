Кто придумал, что Донбасс — это „русский мир“? И как в регионе раскручивали сепаратистские идеи, которыми Путин воспользовался для нападения на Украину?

Как Донбасс искал свое место — и нашел его в независимой Украине

Трудный ребенок Москвы и Киева — так назвал Донбасс американо-японский историк Хироаки Куромия. Задолго до нынешних событий, в 1998-м, вышла его книга „Свобода и террор в Донбассе“, которую до сих пор можно назвать одним из лучших исследований истории этого непростого региона. Феномен Донбасса Куромия осмыслял в рамках теории фронтира — приграничного региона, который оказался в центре конфликта цивилизаций.

Как социокультурное целое „трудный ребенок“ сформировался в результате нескольких больших исторических процессов. Сначала он был территорией, которую называли „Диким полем“, в XVI—XVII веках этот малонаселенный степной край колонизировали казаки. Примерно век спустя (1721–1722 годы) здесь открыли богатые месторождения угля, и на землях Донбасса начался индустриальный бум, значимую роль в котором сыграл иностранный капитал: в 1869-м Донецк основал валлийский промышленник Джон Хьюз (Юз), поэтому и населенный пункт сначала назывался Юзовка. А после революции 1917-го Донбасс превратился в один из центров советской индустриализации. Так посреди степи возник мощный промышленный комплекс с крупными городами Донецком и Луганском в окружении рабочих поселков и городков поменьше.

Распад СССР и образование независимой Украины стали для Донбасса серьезным вызовом. Уже на закате Союза местная промышленность находилась в упадке, а девяностые ударили по ней сильнейшим кризисом. Закрылись многие шахты и заводы, но не только они. Характерной чертой местного индустриального ландшафта в то время стали целые кварталы многоэтажек-призраков, брошенных жителями: с остановкой производства здесь прекращалась жизнь.