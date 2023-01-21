Военный дневник
21.01.2023, 20:59

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (332-й день) | Коррупционный скандал в Минобороны Украины. Патриарх Кирилл призвал прихожан РПЦ мобилизоваться

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UKRAINE-CRISIS/BAKHMUT-FRONTLINE
UKRAINE-CRISIS/BAKHMUT-FRONTLINE
ФОТО: STRINGER | Scanpix, REUTERS

Подводим итоги 332-го дня военного вторжения России в Украину.

  • Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке оценило обстановку в зоне боевых действий в Украине как тупиковую. Американский Институт войны в свою очередь полагает, что Кремль своими действиями готовит общество внутри России к затяжной войне и дальнейшим жертвам.

  • Страны Балтии призвали Германию срочно передать Киеву танки Leopard 2. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что решение Германии об отправке танков Leopard в Украину необходимо немедленно. „Мы сделали заявление с министрами иностранных дел стран Балтии, где сразу же призвали Германию принять решение по танкам. Германия — страна с самым большим удельным весом в Европе, и это также накладывает особую ответственность“, — сказал Рейнсалу.

  • США посоветовали Украине воздержаться от начала крупного наступления на фронте до тех пор, пока Киевом не будут получены последние поставки американского оружия. По словам американского чиновника, переговоры США и Украины о возможности контрнаступления ВСУ велись в контексте того, что украинцы сначала должны уделить достаточно времени для обучения использованию новейшего оружия, предоставленного США.

  • США уговорили союзников пока не ужесточать нефтяные санкции против России, поскольку Вашингтон опасается резкого скачка цен на нефть и нефтепродукты в случае масштабных перебоев в поставках из России. Речь идет о так называемом потолке цен на российскую нефть.

  • Основатель украинского проекта „Наши деньги“ Юрий Николов провел журналистское расследование, в ходе которого выяснилось, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в 2-3 раза дороже, чем в розничных магазинах Киева. Например, министерство закупало яйца по 17 гривен за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева - около 7 гривен за штуку, картофель закупали по 22 гривен за кг при розничной цене в магазинах в 8-9 гривен. В связи с этим сегодня министра обороны Украины Алексея Резникова вызвали в Верховную Раду. Минобороны Украины расследование о закупках пока не прокомментировали.

  • В Киеве простились с министром внутренних дел Денисом Монастырским, погибшим в результате крушения вертолета 18 января. Сегодня же в Броварах простились с 5-летней Миланой и ее мамой Еленой, трагически погибших в результате крушения министерского вертолета.

  • Под Москвой прошли учения российского ПВО. Зенитные комплексы С-300 тренировались сбивать вражеские ракеты, нацеленные на „важные военные, промышленные и административные объекты“, сообщило российское минобороны.

  • Патриарх Кирилл призвал „мобилизовать прихожан“ на сбор вещей для военных. „Если мы говорим, что Церковь — со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты“, — сказал патриарх на праздничной трапезе в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Он призвал прихожан собирать деньги, отправлять посылки и „по возможности“ самим ехать на поддержку военнослужащих.

  • В российских городах продолжаются появляться стихийные мемориалы памяти жертв ракетного обстрела Днепра:

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