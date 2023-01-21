ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (332-й день) | Коррупционный скандал в Минобороны Украины. Патриарх Кирилл призвал прихожан РПЦ мобилизоваться

Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке оценило обстановку в зоне боевых действий в Украине как тупиковую. Американский Институт войны в свою очередь полагает, что Кремль своими действиями готовит общество внутри России к затяжной войне и дальнейшим жертвам.

Страны Балтии призвали Германию срочно передать Киеву танки Leopard 2. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что решение Германии об отправке танков Leopard в Украину необходимо немедленно. „Мы сделали заявление с министрами иностранных дел стран Балтии, где сразу же призвали Германию принять решение по танкам. Германия — страна с самым большим удельным весом в Европе, и это также накладывает особую ответственность“, — сказал Рейнсалу.

США посоветовали Украине воздержаться от начала крупного наступления на фронте до тех пор, пока Киевом не будут получены последние поставки американского оружия. По словам американского чиновника, переговоры США и Украины о возможности контрнаступления ВСУ велись в контексте того, что украинцы сначала должны уделить достаточно времени для обучения использованию новейшего оружия, предоставленного США.

США уговорили союзников пока не ужесточать нефтяные санкции против России, поскольку Вашингтон опасается резкого скачка цен на нефть и нефтепродукты в случае масштабных перебоев в поставках из России. Речь идет о так называемом потолке цен на российскую нефть.

Основатель украинского проекта „Наши деньги“ Юрий Николов провел журналистское расследование, в ходе которого выяснилось, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в 2-3 раза дороже, чем в розничных магазинах Киева. Например, министерство закупало яйца по 17 гривен за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева - около 7 гривен за штуку, картофель закупали по 22 гривен за кг при розничной цене в магазинах в 8-9 гривен. В связи с этим сегодня министра обороны Украины Алексея Резникова вызвали в Верховную Раду. Минобороны Украины расследование о закупках пока не прокомментировали.