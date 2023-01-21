ФОТО | В круизном терминале проходит торжественная церемония передачи Таллинну титула Зеленой столицы Европы(4)
Сегодня вечером в круизном терминале Таллинна проходит торжественная церемония, посвященная главному событию года - Таллинн официально провозглашается зеленой столицей Европы.
„Звание Зеленой столицы — это признание для всех нас, и прежде всего – для наших предков, которые закодировали в наших генах и окружающем нас культурном пространстве свое умение жить в гармонии с природой и трезвый крестьянский расчет. Сегодня этот титул вдохновляет нас на создание ориентированного на людей, но в то же время инновационного Таллинна“, — сказал в своем выступлении мэр города Михаил Кылварт.
Вручая звание Зеленой столицы Европы, еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс выразил признание развитию Таллинна. „Титул Зеленой стлицы вернулся домой, где в 2006 году родилась эта идея. Мне приятно видеть, что Таллинн обращает особое внимание в своей программе Зеленой столицы на вопросы биоразнообразия и устойчивости. Вдохновляющих идей и решений тут хватит и другоим городам“, - сказал Синкявичус.
За художественную часть церемонии открытия отвечали актеры Таллиннского городского театра, художественный руководитель Микк Юрьенс. Например, были показаны юмористические черно-белые немые видеоролики, отражающие то, насколько важными и близкими для горожан стали сегодня вопросы экологии. В мероприятии приняли участие известные музыканты Вайко Эплик и Eliit, Puuluup, Андрес Кыппер, JT Conception. Специально для церемонии были созданы два музыкальных произведения: „Какого цвета Таллинн?“ дуэта Puuluup и „Леннарт“ Андреса Кыппера. Прямо на сцене создавали картины изменения природы сквозь года пятиклассник Уку Муйнасмаа, одиннадцатиклассник Робин Маркус Луик и здожник Марко Мяэтамм.
С речью выступила также 16-летняя Лийза-Лотта Тыйсте, победительница конкурса ораторов Зеленой столицы „Биоразнообразный город“. „Ежедневно общаясь, передвигаясь – живя в городской среде, я чувствую, что город мог бы стать более разнообразным. Могло бы появиться больше пешеходных зон, парков и мест, где могла бы встречаться молодежь,- сказала Лийза-Лотта. - Каким должен быть город, где хотели бы жить дети, подростки, взрослые, пожилые люди? Это город, где каждый может заниматься своими повседневными делами, не завися при этом от автомобиля, где пешеходные зоны и возможность передвигаться на легких транспортных средствах обеспечены каждому. Любой житель может пить воду из-под крана, сортировать мусор, ходить в кафе, где ценят местные продукты и используют как можно меньше упаковки. Но с чего на самом деле стоило бы начать? Что сделать?“
На торжественной церемонии открытия присутствовало более 650 гостей из Эстонии и более 20 стран Европы.
В год Зеленой столицы основными темами Таллинна являются темы сохранения биоразнообразия, климата, зеленых инноваций и управления на основе принципов устойчивого развития. Программа Зеленой столицы Европы на 2023 год включает в себя увлекательные мероприятия для всех жителей и гостей Таллинна, в том числе более 60 мероприятий.
Завтра в 11:15 на телеканале ETV выйдет посвященная церемонии открытия передача „Таллинн – Зеленая столица. Церемония открытия“.