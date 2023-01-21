ФОТО | В круизном терминале проходит торжественная церемония передачи Таллинну титула Зеленой столицы Европы

„Звание Зеленой столицы — это признание для всех нас, и прежде всего – для наших предков, которые закодировали в наших генах и окружающем нас культурном пространстве свое умение жить в гармонии с природой и трезвый крестьянский расчет. Сегодня этот титул вдохновляет нас на создание ориентированного на людей, но в то же время инновационного Таллинна“, — сказал в своем выступлении мэр города Михаил Кылварт.

Вручая звание Зеленой столицы Европы, еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс выразил признание развитию Таллинна. „Титул Зеленой стлицы вернулся домой, где в 2006 году родилась эта идея. Мне приятно видеть, что Таллинн обращает особое внимание в своей программе Зеленой столицы на вопросы биоразнообразия и устойчивости. Вдохновляющих идей и решений тут хватит и другоим городам“, - сказал Синкявичус.

За художественную часть церемонии открытия отвечали актеры Таллиннского городского театра, художественный руководитель Микк Юрьенс. Например, были показаны юмористические черно-белые немые видеоролики, отражающие то, насколько важными и близкими для горожан стали сегодня вопросы экологии. В мероприятии приняли участие известные музыканты Вайко Эплик и Eliit, Puuluup, Андрес Кыппер, JT Conception. Специально для церемонии были созданы два музыкальных произведения: „Какого цвета Таллинн?“ дуэта Puuluup и „Леннарт“ Андреса Кыппера. Прямо на сцене создавали картины изменения природы сквозь года пятиклассник Уку Муйнасмаа, одиннадцатиклассник Робин Маркус Луик и здожник Марко Мяэтамм.