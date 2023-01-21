В Финляндии заморожены российские активы почти на 200 миллионов евро

Санкции, введенные Западом, уже привели к тому, что российские олигархи обеднели на десятки миллиардов евро. По данным Bloomberg, самые богатые олигархи потеряли 95 млрд долларов в прошлом году из-за санкций. Роман Абрамович, бывший владелец футбольной команды „Челси“, потерял больше всех. Его состояние сократилось почти на 60%.