В Финляндии заморожены российские активы почти на 200 миллионов евро
Согласно представителю МИД Финляндии, речь идет о недвижимости, акциях, машинах, яхтах, самолетах, пишет Yle.
Санкции, введенные Западом, уже привели к тому, что российские олигархи обеднели на десятки миллиардов евро. По данным Bloomberg, самые богатые олигархи потеряли 95 млрд долларов в прошлом году из-за санкций. Роман Абрамович, бывший владелец футбольной команды „Челси“, потерял больше всех. Его состояние сократилось почти на 60%.
ЕС включил в свой санкционный список более 1300 россиян.
В Финляндии самый известный российский олигарх из санкционного списка ЕС – Геннадий Тимченко. Он является одним из владельцев столичной арены Helsinki-halli (бывшая Hartwall Arena).
Делами замороженных активов в стране занимается Управление по взысканию долгов. На данный момент ведомство заморозило активы на сумму 187 млн евро.
"Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность", – поясняет Пиа Саариваара, начальник отдела санкций МИД.