ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Аудентес“ потерпел минимальное поражение от рижского ВЭФ

После второй четверти ВЭФ выигрывал со счетом 39:29. Однако латвийский клуб расслабился, и позволил хозяевам за 1:43 до конца четвертой четверти сократить отставание в счете до трех очков (60:63). Однако после этого ВЭФ, благодаря броскам Анрийса Мишки и Кристерса Зорикса одержали итоговую победу.