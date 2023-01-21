ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Аудентес“ потерпел минимальное поражение от рижского ВЭФ
В субботу в эстонско-латвийской баскетбольной лиге Paf таллиннский клуб „Калев/Аудентес“ дома потерпел минимальное поражение от легендарного рижского клуба ВЭФ (61:67).
После второй четверти ВЭФ выигрывал со счетом 39:29. Однако латвийский клуб расслабился, и позволил хозяевам за 1:43 до конца четвертой четверти сократить отставание в счете до трех очков (60:63). Однако после этого ВЭФ, благодаря броскам Анрийса Мишки и Кристерса Зорикса одержали итоговую победу.
В составе „Калев/Аудентес“ Кристьян Кангур набрал 22 очка, совершил 11 подборов и отдал четыре передачи. . Кристерс Зорикс стал самым результативным в составе ВЭФа с 21 очком.
ВЭФ занимает второе место в эстонско-латвийской лиге, имея в своем активе 19 побед и три поражения. „Калев/Аудентес“ — предпоследний.
Главные моменты матча :