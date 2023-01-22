ВИДЕО | Дикий случай в Непале: пьяные пассажиры заставили пилота сесть на поле прямо во время матча(1)
Недавно прошла новость о том, что в Иране был перенесен футбольный матч. Причина – приземление на поле вертолета. Произошло это „из-за проблем с безопасностью“. В Непале пошли дальше и посадили вертолет на футбольном поле прямо посреди игры. Только уже не с политиками и чиновниками, а с обычными выпившими раздолбаями.
После приземления фанаты поколотили пилота и пассажиров
В Сьянгдже – это один из районов Непала – проходил футбольный турнир Waling Gold Cup. Полуфинальный матч шел по плану, но вдруг прервался. Прилетел вертолет – и просто сел на поле. Вскоре после этого возникла драка. Вот как это было:
В ютубе есть еще несколько ракурсов. Например, такой:
Что же там произошло:
• Компания из четырех человек веселилась с алкоголем и потом заплатила 40 тысяч рупий (около 33 тысяч рублей), чтобы покататься на вертолете.
• Пилот утверждает, что молодые люди заставили его приземлить вертолет именно на поле.
• Приземляясь, вертолет испугал игроков (те ушли с поля), и устроил пыльную бурю зрителям.
• Фанаты после посадки вертолета уточнили, была ли какая-то экстренная причина. Узнав правду, разозлились на пилота и избили его – кровь текла из носа и рта. Непальская пресса пишет (да и на видео это видно), что досталось и пьяным пассажирам.
• От дальнейшей расправы спасла полиция. На пассажиров было подано заявление, но потом их пришлось искать – они скрылись после инцидента.
• Глава района Сьянгджа Ганга Бахадур Чхетри заверил, что в отношении пассажиров будут приняты меры.
• Начальник аэропорта Покхары Бикрам Радж Гаутам заявил, что пилот будет нести ответственность, если его вина будет доказана.
Организатор турнира выпустил заявление, в котором раскритиковал прессу за некоторые „вымышленные“ новости, но выразил обеспокоенность из-за посадки вертолета на поле, что „поставило под угрозу жизнь игроков и зрителей“.
В Непале на поле раньше падал самолет
Нервы людей вполне объяснимы. Сам инцидент на видео выглядел забавно, но потенциально вполне мог привести к катастрофе. Возможно, кто-то из разъяренных фанатов вспомнил, как самолет в Непале падал на футбольное поле к востоку от аэропорта в Катманду пять лет назад. Al Jazeera со ссылкой на непальскую полицию сообщила тогда о гибели более 40 человек.
А совсем недавно произошла другая трагедия. 15 января разбился пассажирский самолет Yeti Airlines, летевший рейсом Катманду – Покхара. Предварительная причина катастрофы – техническая неисправность оборудования.
На борту присутствовало 72 человека. Все они погибли. Международный аэропорт был закрыт, 16 января – объявлен днем траура. Это была крупнейшая с 1992 года авиакатастрофа на территории Непала. И 11-я по счету за последние 13 лет.
Insider, ссылаясь на экспертов, объяснил, почему именно в Непале статистика настолько печальна. Как правило, выделяются три причины – опасная гористая местность, не лучшее оборудование и в целом слабая вся авиационная инфраструктура. Например, в 2013 году непальским авиакомпаниям было запрещено летать над странами Евросоюза. Причина – очень низкий уровень безопасности.
Будет совсем печально, если сюда добавится еще и человеческий фактор, как в Сьянгдже.
Источник - Sports.ru