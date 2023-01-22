ВИДЕО | Дикий случай в Непале: пьяные пассажиры заставили пилота сесть на поле прямо во время матча

После приземления фанаты поколотили пилота и пассажиров

В Сьянгдже – это один из районов Непала – проходил футбольный турнир Waling Gold Cup. Полуфинальный матч шел по плану, но вдруг прервался. Прилетел вертолет – и просто сел на поле. Вскоре после этого возникла драка. Вот как это было:

В ютубе есть еще несколько ракурсов. Например, такой:

Что же там произошло:

• Компания из четырех человек веселилась с алкоголем и потом заплатила 40 тысяч рупий (около 33 тысяч рублей), чтобы покататься на вертолете.

• Пилот утверждает, что молодые люди заставили его приземлить вертолет именно на поле.

• Приземляясь, вертолет испугал игроков (те ушли с поля), и устроил пыльную бурю зрителям.

• Фанаты после посадки вертолета уточнили, была ли какая-то экстренная причина. Узнав правду, разозлились на пилота и избили его – кровь текла из носа и рта. Непальская пресса пишет (да и на видео это видно), что досталось и пьяным пассажирам.

• От дальнейшей расправы спасла полиция. На пассажиров было подано заявление, но потом их пришлось искать – они скрылись после инцидента.

• Глава района Сьянгджа Ганга Бахадур Чхетри заверил, что в отношении пассажиров будут приняты меры.

• Начальник аэропорта Покхары Бикрам Радж Гаутам заявил, что пилот будет нести ответственность, если его вина будет доказана.

Организатор турнира выпустил заявление, в котором раскритиковал прессу за некоторые „вымышленные“ новости, но выразил обеспокоенность из-за посадки вертолета на поле, что „поставило под угрозу жизнь игроков и зрителей“.

В Непале на поле раньше падал самолет

Нервы людей вполне объяснимы. Сам инцидент на видео выглядел забавно, но потенциально вполне мог привести к катастрофе. Возможно, кто-то из разъяренных фанатов вспомнил, как самолет в Непале падал на футбольное поле к востоку от аэропорта в Катманду пять лет назад. Al Jazeera со ссылкой на непальскую полицию сообщила тогда о гибели более 40 человек.