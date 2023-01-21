Врачи осторожно дают прогнозы о состоянии Романа Костомарова

Один из них отметил, что фигуристу становится лучше и врачи стали давать более оптимистичные прогнозы о дальнейшем развитии ситуации.



Второй источник также заявил об улучшениях у Костомарова, но подчеркнул, что ситуация по-прежнему еще очень сложная, хотя и не настолько, как несколько дней назад.



Костомарова 10 января госпитализировали в тяжелом состоянии и в тот же день перевели в клинический центр „Коммунарка“, где, по сообщениям источников ТАСС и „РИА Новости“, подключили к аппарату ЭКМО, который используется в случае развития острой тяжелой дыхательной недостаточности. У 45-летнего фигуриста диагностировали одностороннюю пневмонию и грипп.



С тех пор Костомаров находился в стабильно тяжелом состоянии.



Спортсмен является чемпионом Олимпиады-2006, двукратным чемпионом мира (2004, 2005) и трехкратным победителем чемпионатов Европы (2004, 2005, 2006) в паре с Татьяной Навкой.

