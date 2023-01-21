Эстонский прыгун с трамплина показал лучший результат сезона

На большом трамплине в Саппоро Артти Айгро прыгнул на 127,5 и 122,5 метра, заработав 224,3 балла.

Первое место занял австриец Штефан Крафт, прыгнув на 139 и 135,5 метров. Он набрал 283,5 балла.

Второе место занял норвежец Халвор Эгнер Гранеруд (277,9 балла), а третье место занял японец Рёю Кобаяси (276,1 балла), выступавший на своем домашнем трамплине.

До этого лучшим результатом Айгро в нынешнем сезоне был на этапе в Висла, где он стал 26-м.

„Сегодня все было намного позитивнее, чем вчера. Если вчера я отправился в отель в плохом настроении, то сегодня в хорошем. Я доволен результатом“, — прокомментировал Айгро свое выступление. „Я так много прыгал и ничего не менял между квалификационными и соревновательными прыжками“.

Поляк Давид Кубацкий, занявший четвертое место в Японии, продолжает оставаться абсолютным лидером этапа КМ с 1140 очками. Второе место занимает норвежец Халвор Эгнер Гранеруд (1036 очков). Третье место у словенца Анже Ланишека (912 очков).

Артти Айгро (14 очков) поднялся на 42-е место в общем зачете.

Третий этап КМ запланирован в Саппоро на завтра.