Российская фигуристка продолжит выступать за сборную Венгрии(7)
Российская фигуристка Юлия Щетинина после расставания с партнером намерена продолжить представлять сборную Венгрии на соревнованиях. Об этом ТАСС рассказал личный тренер спортсменки Дмитрий Савин.
Щетинина ранее выступала в соревнованиях спортивных пар с Марком Мадьяром, пишет РБК.
„Юлия сейчас находится в поисках, но со следующего сезона она планирует вернуться обратно на лед и выступать. Есть варианты, с кем кататься, но пока смотрим. Она будет выступать за Венгрию, но имя партнера пока рано говорить“, — сказал Савин.
В прошлом сезоне Щетинина и Мадьяр заняли шестое место на чемпионате Европы и отобрались на Олимпиаду в Пекине. Правда, пара была вынуждена пропустить Игры из-за того, что Мадьяр заразился коронавирусом. По окончании сезона партнер Щетининой решил завершить карьеру.
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