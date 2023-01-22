Российская фигуристка продолжит выступать за сборную Венгрии

Щетинина ранее выступала в соревнованиях спортивных пар с Марком Мадьяром, пишет РБК.



„Юлия сейчас находится в поисках, но со следующего сезона она планирует вернуться обратно на лед и выступать. Есть варианты, с кем кататься, но пока смотрим. Она будет выступать за Венгрию, но имя партнера пока рано говорить“, — сказал Савин.