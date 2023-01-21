Экс-советник Путина: Эстония помогает Украине в 12 раз больше, чем США

По словам Андрея Илларионова, более важную роль играет стоимостная оценка военной помощи, которую разные страны оказывают Украине. "Вот за последние 11 месяцев помощь со стороны США Украине оказывается на уровне 1,3 млрд долларов в месяц. Эта стоимостная оценка - доллары - она понятна всем. И у танков, и у бронемашин, и у артиллерийских орудий, и у ракет, и у всего есть стоимостная оценка. Вот эта помощь оказывается на уровне 1,3 млрд долларов в месяц. А сколько нужно?! Я неоднократно уже выступал и говорил, что я делал соответствующие расчеты. Чтобы обеспечить военно-экономические, военно-финансовые, а затем и военные приоритеты, Украина должна получать военной помощи по всем каналам не меньше 10-12 млрд долларов в месяц. Это для паритета. А для того, чтобы перейти в наступление, для того, чтобы освободить украинские земли и освободить украинцев, которые находятся под игом оккупации, нужно больше. Сколько больше? Сколько могут, столько пусть дают.... Военная помощь Украине должна находиться на уровне минимум 10-12 млрд долларов в месяц. 15 - еще лучше, 20 - будет еще лучше. Можно ли это сделать? Можно!“ - сказал Илларионов.

"Делает ли это кто-то? США сегодня оказывают военную помощь на сумму 0,08% своего ВВП. Много это или мало? Для сравнения: Эстония, "великая военная держава, обладающая гигантскими запасами оружия“, оказывает военную помощь Украине на величину более 1% своего эстонского ВВП. То есть Эстония сегодня в процентном соотношении к ВВП оказывает военной помощи Украине в 12 раз больше, чем США. Почему они это сделали? Потому что у них так много оружия? Нет! Потому что такое решение приняло эстонское руководство".