Экс-советник Путина: Эстония помогает Украине в 12 раз больше, чем США(16)
Экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов, на данный момент работающий научным сотрудником Центра политики безопасности США, в интервью украинской передачи "Фабрика новостей“ сравнил действия Эстонии в вопросе оказания военной помощи Украины с действиями США.
По словам Андрея Илларионова, более важную роль играет стоимостная оценка военной помощи, которую разные страны оказывают Украине. "Вот за последние 11 месяцев помощь со стороны США Украине оказывается на уровне 1,3 млрд долларов в месяц. Эта стоимостная оценка - доллары - она понятна всем. И у танков, и у бронемашин, и у артиллерийских орудий, и у ракет, и у всего есть стоимостная оценка. Вот эта помощь оказывается на уровне 1,3 млрд долларов в месяц. А сколько нужно?! Я неоднократно уже выступал и говорил, что я делал соответствующие расчеты. Чтобы обеспечить военно-экономические, военно-финансовые, а затем и военные приоритеты, Украина должна получать военной помощи по всем каналам не меньше 10-12 млрд долларов в месяц. Это для паритета. А для того, чтобы перейти в наступление, для того, чтобы освободить украинские земли и освободить украинцев, которые находятся под игом оккупации, нужно больше. Сколько больше? Сколько могут, столько пусть дают.... Военная помощь Украине должна находиться на уровне минимум 10-12 млрд долларов в месяц. 15 - еще лучше, 20 - будет еще лучше. Можно ли это сделать? Можно!“ - сказал Илларионов.
"Делает ли это кто-то? США сегодня оказывают военную помощь на сумму 0,08% своего ВВП. Много это или мало? Для сравнения: Эстония, "великая военная держава, обладающая гигантскими запасами оружия“, оказывает военную помощь Украине на величину более 1% своего эстонского ВВП. То есть Эстония сегодня в процентном соотношении к ВВП оказывает военной помощи Украине в 12 раз больше, чем США. Почему они это сделали? Потому что у них так много оружия? Нет! Потому что такое решение приняло эстонское руководство".
"Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу еще в декабре выступил с публичным предложением для своих коллег по странам НАТО, по Западу: "Мы оказываем военную помощь Украине на величину 1% от нашего ВВП. Давайте и все другие страны будут оказывать военную помощь Украине на величину 1% от ВВП". Это означало бы увеличение, скажем, для США военной поддержки Украины сразу в 12 раз. Если бы все другие страны действовали также, то Украина получала бы военной помощи в размере 25 млрд долларов в месяц. И эта сумма включала бы те самые танки, бронемашины и артиллерийские орудия, о которых говорил генерал Залужный. Этого было бы достаточно", - сказал Илларионов.