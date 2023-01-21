Британская разведка: бои в Украине зашли в тупик

На бахмутском направлении российские военные и силы „Вагнера“, вероятно, восстанавливают боеспособность в городе Соледар после его захвата в начале недели;

На юге, в Запорожской области, обе стороны сосредоточили значительные силы, которые ведут артиллерийские перестрелки и вступают в незначительные стычки, избегая масштабных наступательных действий;