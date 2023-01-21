За рубежом
21.01.2023, 11:00

Британская разведка: бои в Украине зашли в тупик

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UKRAINE RUSSIA CONFLICT
UKRAINE RUSSIA CONFLICT
ФОТО: OLEG PETRASYUK | Scanpix

Однако существует реальная возможность локального продвижения российских военных в районе Бахмута, пишет BBC со ссылкой на ежедневную сводку британской разведки.

В ежедневной сводке британской разведки в субботу, в 332-й день войны, говорится о ситуации на основных фронтах.

Главное:

  • В последние дни самые ожесточенные бои велись в трех секторах. На северо-востоке, недалеко от Кременной, Украина, вероятно, добилась небольших успехов и смогла успешно защититься от российской контратаки;

  • На бахмутском направлении российские военные и силы „Вагнера“, вероятно, восстанавливают боеспособность в городе Соледар после его захвата в начале недели;

  • На юге, в Запорожской области, обе стороны сосредоточили значительные силы, которые ведут артиллерийские перестрелки и вступают в незначительные стычки, избегая масштабных наступательных действий;

  • В целом боевые действия зашли в тупик. Однако существует реальная возможность локального продвижения российских военных в районе Бахмута.

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