Что сказал Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ?

Как сообщает Daily Mail, перед решающим ударом аргентинца Гонсало Монтьеля в серии послематчевых пенальти в финальном матче ЧМ-2022 со сборной Франции Месси произнес „Это может произойти сегодня, бабушка“ и посмотрел на небо, пишет Sport24.

Бабушка Месси Селия Оливера Куччиттини умерла в 1998 году, когда будущей легенде мирового футбола было 11 лет.

После своих голов семикратный обладатель „Золотого мяча“ поднимает два пальца в небо: так Месси благодарит бабушку, которая помогла ему начать карьеру.

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