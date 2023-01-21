Футбол
21.01.2023, 12:02

Что сказал Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ?

 
(SP)QATAR-LUSAIL-2022 WORLD CUP-FINAL-ARG VS FRA
(SP)QATAR-LUSAIL-2022 WORLD CUP-FINAL-ARG VS FRA
ФОТО: Pan Yulong | Scanpix

Стали известны слова, которые произнес капитан сборной Аргентины Лионель Месси за несколько секунд до того, как впервые в карьере стал чемпионом мира.

Как сообщает Daily Mail, перед решающим ударом аргентинца Гонсало Монтьеля в серии послематчевых пенальти в финальном матче ЧМ-2022 со сборной Франции Месси произнес „Это может произойти сегодня, бабушка“ и посмотрел на небо, пишет Sport24.

Бабушка Месси Селия Оливера Куччиттини умерла в 1998 году, когда будущей легенде мирового футбола было 11 лет.

После своих голов семикратный обладатель „Золотого мяча“ поднимает два пальца в небо: так Месси благодарит бабушку, которая помогла ему начать карьеру.

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