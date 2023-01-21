Отт Тянак идет четвертым: главное добраться до конца

Тянак проигрывает лидеру ралли Себастьену Ожье (Toyota) 54,2 секунды. За второе место борются Калле Рованперя (+36,0) и Тьерри Невиль (+37,9). Эльфин Эванс отстает от Тянака на 8,1 секунды.

„Ралли в Монте-Карло довольно простое. Вчера, в темноте, условия, возможно, были немного сложнее, сегодня же было стандартное асфальтовое ралли“, — отметил Тянак в интервью Delfi. „Машина ведет себя хорошо, едет комфортно, но скорости не хватает“.

Смотрите видео: что думает Тянак об этом ралли и какие планы на следующие заезды.

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