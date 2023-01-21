Какие новейшие вооружения обещаны Киеву

О намерении поставить Киеву эту современную систему ПРО канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил еще 1 июня 2022 года, выступая в бундестаге. Тогда он сказал, что она даст Киеву возможность „защитить целый большой город от российских воздушных ударов“. Первая установка уже поставлена ВСУ.

По данным разработчика, модификация SLM (Surface Launched Medium Range) - одна из самых современных. Она была представлена международной публике в 2014 году. Ее компоненты - командный пункт, радар и пусковая установка для восьми ракет - располагаются на шасси немецких автомобилей марки MAN, что дает комплексу высокую мобильность и проходимость.

IRIS-T (Infra Red Imaging System) - семейство тактических зенитных ракетных комплексов средней дальности наземного базирования. Управляемые ракеты могут сбивать воздушные цели - самолеты, вертолеты и ракеты - на расстоянии до 40 километров и на высоте до 20 километров.

Эти ракеты способны поражать с точностью до одного метра цели на расстоянии до 150 километров, то есть, почти вдвое большем, чем самые дальнобойные ракетные и артиллерийские системы, которыми Украина располагает в настоящее время. Развернутые, например, под Херсоном они могли бы доставать если не до Севастополя и базы российского Черноморского флота, то до Армянска и Красноперекопска на севере Крыма, а также до западного побережья Азовского моря, указывает в этой связи еженедельник Der Spiegel и приходит к выводу, что российской армии пришлось бы в таком случае отвести тыловое обеспечение еще дальше от линии фронта.

ЗРК Patriot

Как указывает производитель системы ПВО Patriot - американский оружейный гигант Raytheon - в характеристике выпускаемой сейчас версии этот комплекс может защищать от тактических баллистических ракет, крылатых ракет, беспилотников, самолетов и „других угроз“.

Каждый ЗРК Patriot - это не просто одна установка, а, по сути, интегрированный комплекс противовоздушной обороны. Система охватывает территорию в радиусе до 68 километров. Она может одновременно отслеживать до 50 целей и поражать пять из них. В зависимости от используемой версии ракеты-перехватчики могут достигать высоты более двух километров и поражать цели на расстоянии до 160 километров. По данным американского Центра стратегических и международных исследований, для эксплуатации каждой установки требуется около 90 военнослужащих.

Артиллерийская установка Caesar

Caesar - это 155-мм самоходная артиллерийская установка производства французской компании Nexter. В условиях реального боя она использовалась, кроме прочего, во время конфликтов в Афганистане, Мали и Ираке.

Ее главным преимуществом является высокая мобильность, которая позволяет сменить местоположение артиллерийской установки еще до того, как противник выявил ее координаты после залпа. Уже через 40 секунд после последнего выстрела грузовик, на кузове которого закреплена пушка, может снова начать движение.

Для управления САУ Caesar требуется от трех до шести человек. Подготовить к работе ее можно за 60 секунд. Дальность стрельбы составляет от 40 до 50 километров.

Система ПВО NASAMS

Система ПВО под названием The National Advanced Surface-to-Air Missile System, или сокращенно: NASAMS совместно производится американским концерном Raytheon и норвежским оборонным предприятием Kongsberg.