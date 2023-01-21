ФОТО | Новый бразильский нападающий помог „Левадии“ обыграть „Флору“

В составе „Левадии“ двумя забитыми мячами отличился недавно присоединившийся бразильский нападающий Фелипе Фелисио (на 31-й и 43-й минутах). В начале второго тайма Стен Рейнкорт сократил отставание в счете, но сравнять счет действующий чемпион Эстонии так и не смог.