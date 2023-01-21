21.01.2023, 07:23
ФОТО | Новый бразильский нападающий помог „Левадии“ обыграть „Флору“(1)
В пятничной игре Зимнего турнира между собой встретились чемпионы Эстонии по футболу последних двух лет, в котором „Левадия“ обыграла „Флору“ со счетом 2:1.
В составе „Левадии“ двумя забитыми мячами отличился недавно присоединившийся бразильский нападающий Фелипе Фелисио (на 31-й и 43-й минутах). В начале второго тайма Стен Рейнкорт сократил отставание в счете, но сравнять счет действующий чемпион Эстонии так и не смог.
„Левадия“ одержала первую победу в предсезонных тренировочных играх, а неделю назад сыграла вничью с нарвским „Трансом“. „Флора“ потерпела второе поражение подряд.