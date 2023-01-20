Правда ли, что в Милане установили памятник Зеленскому в виде носа с белым порошком?
В соцсетях разошлась фотография арт-инсталляции в Милане, якобы посвящённой президенту Украины. Памятник представляет собой огромный человеческий нос с ведущей к нему дорожкой из белого порошка. Мы проверили, действительно ли этот арт-объект посвящён Владимиру Зеленскому.
Многие Telegram-каналы опубликовали фотографию арт-инсталляции в Милане с подписью „В центре Милана открыли памятник украинскому президенту Владимиру Зеленскому“ (канал Saloboy — 26 500 просмотров на момент написания этого разбора, „Компромат СНГ» — 16 900, „Гагаузская Республика» — 11 800). Такие же посты появились и в соцсети „ВКонтакте“ («Народное добровольческое ополчение „НАДО“» — 44 000, „Сила в правде» — 34 000). О новом памятнике Зеленскому написали и несколько русскоязычных СМИ.
Слухи о том, что президент Украины якобы употребляет наркотики, начали распространяться ещё в 2019 году во время президентских выборов в Украине. Тогда обвинения его политических оппонентов привели к тому, что Зеленский сдал тест на наркотики, процедура транслировалась в прямом эфире в Facebook. Новый виток популярности этот ложный нарратив приобрёл после начала военных действий в Украине и активизации антиукраинской пропаганды. „Проверено“ и наши коллеги уже не раз опровергали подобные фейки.
Тем не менее убеждение в том, что президент Украины употребляет наркотики, остаётся довольно распространённым. Возможно, поэтому новость о миланской арт-инсталляции, якобы посвящённой Зеленскому и его пристрастию к кокаину, не вызвала недоумения среди многих пользователей соцсетей. Судя по комментариям в Telegram-каналах и пабликах во „ВКонтакте“, пользователи решили, что это лишь очередной европейский арт-объект, высмеивающий украинского президента. Фейки на эту тему (например, граффити с Зеленским в образе чёрной дыры, всасывающей деньги) „Проверено“ также неоднократно разбирало. При этом предложения установить прижизненные памятники президенту Украины поступали на самом деле. Например, такая идея недавно обсуждалась в Литве. В США член палаты представителей Джо Уилсон предложил установить бюст Зеленского в здании Капитолия, а в эстонском городе Тырва возвели песчаную скульптуру Владимира Зеленского, напоминающую статую Свободы.
Тем не менее скульптура, установленная в Милане, на самом деле не имеет никакого отношения к украинскому президенту. На одной из центральных площадей города действительно появилась инсталляция в виде носа и кокаиновой дорожки, но посвящена она была борьбе с торговлей наркотиками и их потреблением. Автор скульптуры — итальянская активистка и художница Кристина Донати Мейер, которая уже известна своими уличными арт-объектами (например, граффити с лицом Путина в облаке от ядерного взрыва). В этот раз Мейер решила обратить внимание миланцев к проблеме наркозависимости в городе. Художница назвала свою работу Bianco Natale, Milano-Medellin (ит. „Белое Рождество, Милан-Медельин“) и написала в соцсетях: „Эта работа осуждает масштабный оборот наркотиков в Милане и его центральных районах — международном центре мафиозного бизнеса. За прошлый год незаконный оборот кокаина увеличился на 62%, и частые конфискации больших количеств в Милане не способны остановить или повлиять на чёрный рынок. Согласно химическому анализу сточных вод в Милане, употребление кокаина за последний год увеличилось на 30%“.
Некоторые русскоязычные источники при этом утверждают, что скульптура действительно не была задумана как памятник Зеленскому и что так её лишь окрестили жители Милана. Доказательства этому найти трудно. Тем не менее в комментариях под опубликованными фотографиями в соцсетях Мейер ни один из пользователей на момент написания этого разбора не провёл аналогию с украинским президентом. Таких сравнений нам не удалось найти и в итальянских СМИ, написавших о новой инсталляции. Да и вообще, тезисы о том, что Зеленский якобы употребляет наркотики, мало распространены в итальянских источниках. Если поискать подобную информацию на итальянском языке, среди первых 30 результатов в поисковике Google можно найти лишь материалы итальянских фактчекинговых агентств, опровергающие ложные заявления российской пропаганды о наркозависимости Зеленского.
Ещё одно ложное утверждение российских СМИ — что инсталляция якобы была сделана по мотивам повести Николая Гоголя „Нос“. Откуда взялась эта информация и при чём тут Гоголь, СМИ не уточняют. В описании своей скульптуры Кристина Донати Мейер о Гоголе не пишет.
Таким образом, скульптура носа, установленная в центре Милана, не имеет никакого отношения к Владимиру Зеленскому. Скульптор задумывала свою инсталляцию лишь для привлечения общественного внимания к росту оборота наркотиков в Милане.
Итог: Неправда