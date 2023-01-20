Правда ли, что в Милане установили памятник Зеленскому в виде носа с белым порошком?

Слухи о том, что президент Украины якобы употребляет наркотики, начали распространяться ещё в 2019 году во время президентских выборов в Украине. Тогда обвинения его политических оппонентов привели к тому, что Зеленский сдал тест на наркотики, процедура транслировалась в прямом эфире в Facebook. Новый виток популярности этот ложный нарратив приобрёл после начала военных действий в Украине и активизации антиукраинской пропаганды. „Проверено“ и наши коллеги уже не раз опровергали подобные фейки.

Тем не менее убеждение в том, что президент Украины употребляет наркотики, остаётся довольно распространённым. Возможно, поэтому новость о миланской арт-инсталляции, якобы посвящённой Зеленскому и его пристрастию к кокаину, не вызвала недоумения среди многих пользователей соцсетей. Судя по комментариям в Telegram-каналах и пабликах во „ВКонтакте“, пользователи решили, что это лишь очередной европейский арт-объект, высмеивающий украинского президента. Фейки на эту тему (например, граффити с Зеленским в образе чёрной дыры, всасывающей деньги) „Проверено“ также неоднократно разбирало. При этом предложения установить прижизненные памятники президенту Украины поступали на самом деле. Например, такая идея недавно обсуждалась в Литве. В США член палаты представителей Джо Уилсон предложил установить бюст Зеленского в здании Капитолия, а в эстонском городе Тырва возвели песчаную скульптуру Владимира Зеленского, напоминающую статую Свободы.