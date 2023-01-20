ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (331-й день) | Немецкая разведка: Украина ежедневно теряет в боях под Бахмутом „трехзначное число солдат“(3)
Подводим итоги очередного дня военного вторжения России в Украину.
За минувшие сутки российские войска 90 раз обстреляли Херсонскую область, сообщил глава областной администрации Ярослав Янушевич. По Херсону россияне ударили 19 раз.
По его словам, обстрелы велись из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и с помощью беспилотников. В результате за прошедшие сутки погиб один житель региона, еще три получили ранения.
О танках не договорились
Западные страны на встрече в формате „Рамштайн“ не пришли к единому мнению о поставках Украине танков „Леопард“.
Почему все последнее время Украина и ее союзники, обсуждая возможные поставки танков, говорят именно о немецких „Леопардах 2“? Краткое разъяснение корреспондента Би-би-си Джеймса Уотерхауза и реплика от польского генерала-танкиста.
Во-первых, „Леопардов 2“ в Европе много - около 3000 в разных странах.
Во-вторых, они относительно просты в эксплуатации. „Леопарды“ стоят на вооружении 13 европейских стран, а это значит, что в Европе достаточно и запчастей и боеприпасов к ним.
В-третьих, „Леопард“ был создан во времена холодной войны как соперник советского Т-90, которых и сейчас много в российской армии.
И - реплика из интервью Би-би-си бывшего заместителя министра обороны Польши, генерала Вальдемара Скшипчака:
„Я сам по профессии - танкист. Командовал дивизией, в составе которой была бригада танков „Леопард 2“. Могу сказать, что это - практически совершенное оружие. С точки зрения танкиста, эти машины обладают очень эффективной огневой системой и хорошей мобильностью. В столкновении с этими танками российские, включая их расхваленную „Армату“, Т-14, не имеют шансов“.
Учения украинских сил в районе Чернобыля
В Киевской области на границе с Беларусью прошли совместные учения украинских сил — ВСУ, СБУ и национальной гвардии. Среди прочего учения прошли в районе Чернобыльской АЭС в заброшенном городе Припять.
Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи, объявило Минобороны страны.
С учетом этого пакета на 400 млн евро, говорится в заявлении оборонного ведомства, суммарная стоимость военной помощи, оказанной Финляндией Украине достигнет 590 миллионов евро.
Как подчеркнули в Минобороны Финляндии, поставки вооружений Украине не снижают обороноспособность страны.
При обстреле Краматорска российская ракета упала вблизи детского сада
Последствия удара устанавливаются, уточнил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.
Кроме того, глава администрации региона рассказал, что в последние сутки войска РФ обстреляли и другие населенные пункты области, в том числе Угледар. В результате ударов в Донецкой области погибли три человека.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает турецкое агентство „Анадолу“.
В управлении по связям администрации президента Турции заявили, что Эрдоган „подтвердил готовность Анкары внести весомый дипломатический вклад в установление прочного мира между РФ и Украиной и взять на себя роль посредника в этом процессе“.
В Херсонской области под обстрел российских войск попали два населенных пункта, есть раненые, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
В поселке Антоновка (там находится Антоновский мост через Днепр) из-за артиллерийского обстрела ранен 15-летний мальчик.
„Из-за обстрела села Новодмитровка Бериславского района пострадал один человек — ему оторвало ногу“, — заявил Тимошенко.
Германия не прекратит поддержку Украины и продолжит поставлять оружие в страну, пишет ZDF.
По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Германия собирается отправить 40 боевых машин пехоты Marder, семь зенитных самоходных установок Gepard, а также ракеты для ПВО средней дальности Iris-T SLM и одну систему Iris-T.
Большие потери украинской стороны
Представители службы внешней разведки ФРГ, как утверждает Der Spiegel, проинформировали немецких политиков на секретном совещании в Бундестаге, что украинская армия ежедневно теряет в боях под Бахмутом „трехзначное число солдат“.
В Украине находятся 50 000 человек ЧВК Вагнера
По данным военной разведки Великобритании, под командованием ЧВК Вагнера в Украине находится до 50 тысяч человек, сообщает министерство обороны Великобритании в своем ежедневном обзоре ситуации в Украине.
По заявлению британского Минобороны, ЧВК Вагнера стала „ключевым компонентом украинской кампании“.
Минобороны России заявило о взятии Клещиевки под Бахмутом
Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке войск Южного военного округа освободили Клещиевку в самопровозглашенной ДНР, сообщило российское военное ведомство (цитата по российскому государственному агентству РИА Новости).
В новый пакет военной помощи Украине от США войдут зенитные ракетные комплексы NASAMS и восемь ЗРК Avenger, сообщил Пентагон.
В четверг Пентагон, как и было обещано ранее на этой неделе, объявил о пакете мер военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов. Кроме комплексов ПВО, США поставят Украине 59 БМП Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker, 53 бронетранспортера MRAP, 350 броневиков Humvee, а также боеприпасы.