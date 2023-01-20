ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (331-й день) | Немецкая разведка: Украина ежедневно теряет в боях под Бахмутом „трехзначное число солдат“

За минувшие сутки российские войска 90 раз обстреляли Херсонскую область, сообщил глава областной администрации Ярослав Янушевич. По Херсону россияне ударили 19 раз.

По его словам, обстрелы велись из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и с помощью беспилотников. В результате за прошедшие сутки погиб один житель региона, еще три получили ранения.

О танках не договорились

Западные страны на встрече в формате „Рамштайн“ не пришли к единому мнению о поставках Украине танков „Леопард“.

Почему все последнее время Украина и ее союзники, обсуждая возможные поставки танков, говорят именно о немецких „Леопардах 2“? Краткое разъяснение корреспондента Би-би-си Джеймса Уотерхауза и реплика от польского генерала-танкиста.

Во-первых, „Леопардов 2“ в Европе много - около 3000 в разных странах.

Во-вторых, они относительно просты в эксплуатации. „Леопарды“ стоят на вооружении 13 европейских стран, а это значит, что в Европе достаточно и запчастей и боеприпасов к ним.

В-третьих, „Леопард“ был создан во времена холодной войны как соперник советского Т-90, которых и сейчас много в российской армии.

И - реплика из интервью Би-би-си бывшего заместителя министра обороны Польши, генерала Вальдемара Скшипчака:

„Я сам по профессии - танкист. Командовал дивизией, в составе которой была бригада танков „Леопард 2“. Могу сказать, что это - практически совершенное оружие. С точки зрения танкиста, эти машины обладают очень эффективной огневой системой и хорошей мобильностью. В столкновении с этими танками российские, включая их расхваленную „Армату“, Т-14, не имеют шансов“.

Учения украинских сил в районе Чернобыля

В Киевской области на границе с Беларусью прошли совместные учения украинских сил — ВСУ, СБУ и национальной гвардии. Среди прочего учения прошли в районе Чернобыльской АЭС в заброшенном городе Припять.

Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи, объявило Минобороны страны.