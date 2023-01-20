ВИДЕО | Талантливый студент-художник! Смотрите, как учится рисовать носорог из Таллиннского зоопарка

Чтобы развеять зимнюю скуку, смотрительница предложила Кибиби заняться рисованием. Сообразительный носорог уже на третьем занятии понял, чего от него ждут: когда дрессировщица показывает ему полотно, он должен поводить по нему губой и получить за это награду. На четвертом занятии Кибиби уже предложили порисовать пальчиковыми красками.