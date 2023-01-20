20.01.2023, 18:29
ВИДЕО | Талантливый студент-художник! Смотрите, как учится рисовать носорог из Таллиннского зоопарка(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Носорог по имени Кибиби, живущий в Таллиннском зоопарке, решил скоротать долгие зимние вечера на занятиях по изобразительному искусству, пишет Lemmikloom.
Чтобы развеять зимнюю скуку, смотрительница предложила Кибиби заняться рисованием. Сообразительный носорог уже на третьем занятии понял, чего от него ждут: когда дрессировщица показывает ему полотно, он должен поводить по нему губой и получить за это награду. На четвертом занятии Кибиби уже предложили порисовать пальчиковыми красками.
Эта новинка вызвала небольшое замешательство, но вскоре животное поняло, что именно процесс размазывания краски по холсту губой принесет ему вознаграждение.