„Я испытывал проблемы в общении из-за языкового барьера, но это подтолкнуло меня еще больше заниматься музыкой“. Молодой эстонский музыкант рассказал об индустрии изнутри

У всех по-разному устроен процесс работы и даже у меня нет определенного плана. Бывает так, что я сразу же сделал бит, пока играл на гитаре. Бывает так, что у меня есть лейтмотив, но кто-то помог мне в создании аранжировки, придумав драм-партию. Бывает и такое, что есть текст, но нет музыки. Зависит от того, кто как работает. Кто-то больше текстовик и начинает свою работу с написания текстов. Я практически всегда сначала берусь за музыку, это происходит уже инстинктивно. Как вообще устроена музыкальная индустрия?

Людям кажется, что данная профессия простая, шуточная. Для многих „настоящая профессия“ — это юрист, учитель, врач и так далее. Многим кажется, что это та деятельность, где ты немного поиграл на инструменте, написал текст на скорую руку, и все. Что на этом невозможно заработать на жизнь.

В этом деле я вижу свое призвание и соответственно хочу стать серьезным артистом, начать выступать. Мне хочется получить больше опыта в роли исполнителя, поскольку на данный момент, чаще выступаю как музыкальный продюсер, и зачастую даже не для себя.

У меня наболело внутри. Переезд отнял много сил, я старался мириться с переменами, но постоянно ностальгировал по родному городу. В честь этого как раз и назван первый альбом - „Голод“. Конечно же, еще была любовь на расстоянии, и это чувство сыграло свою роль в моем творчестве. Приходя ночью после очередной тусовки, я буквально садился создавать новый трек и выпускал свои эмоции через творчество.

Переехав в новую страну, я оказался один, испытывал проблемы в общении из-за языкового барьера, но это лишь подтолкнуло меня еще больше заняться музыкой и стать уже полноценным артистом. Зачем ты пришел в музыку? Каких целей ты хочешь достичь?

Все началось в 11 классе. Тогда я открыл для себя FL Studio и начал делать биты, пробовал себя в таком направлении как cloud rap. В то время старался продавать свое творчество местным исполнителям из Эстонии, и только по приезде в Финляндию я начал развиваться как музыкант-исполнитель.

Все началось в 6 классе, когда у меня появился свой ютуб-канал. Тогда он назывался „DanBloGG“ и поскольку в этом был замешан не только я, нам с „командой“ нужен был ребрендинг. Было много вариантов, но мы никак не могли прийти к общему решению.

Я ловлю настроение в моменте. Могу посмотреть фильм и словить себя на желании написать что-то. Например, так было после просмотра фильма „Memento“ от Кристофера Нолана. Я посмотрел и написал релиз, в интро которого есть строки монолога главного героя. Могу вдохновиться ситуациями, которые даже не обязательно произошли со мной. Это творчество и все в нем происходит внезапно. Откуда пришло имя „Beid“?

Честно говоря, я не знаю. Есть ребята, которые учатся на ходу, например тот же самый Pharaoh (российский хип-хоп исполнитель - прим.авт). Если сравнить первый альбом и последний, то присутствует весомая разница в сведении, исполнении и так далее. А есть и те, кто сразу приходят с отличными данными и „взрывают“ индустрию. Как ты находишь вдохновение и мотивацию для создания новой песни?

Прежде всего, мне нужен компьютер. У меня, конечно же, есть и оборудование: миди-клавиатура, 2 гитары, микрофон, наушники, и аудиокарта. Но, что более важно, для создания музыки нужно обрести вдохновение.

Я не могу точно сказать на каком крупном лейбле я хотел бы оказаться, еще не думал об этом. Было бы предложение - я бы сначала оценил по достоинству контракт и только тогда рассмотрел бы возможность дальнейшего сотрудничества. Что тебе нужно для работы?

Есть три главных лейбла-дистрибьютора: Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group. Им принадлежит большое количество подлейблов, которые, в свою очередь, оперируют или сотрудничают с еще более маленькими лейблами. Однако, эта „паутинка“ все равно начинается с так называемой „большой тройки“. Есть еще независимые лейблы, которые не спонсируются свыше. Обычно это группа людей, со схожей идеей и мыслями. Сейчас такое время, что ты можешь даже сам издавать свою музыку.

Растет, конечно. Я не могу отследить за всеми показателями, поскольку больше ориентируюсь на Spotify. Сейчас вышло так, что как только мои треки стали появляться в подборках, то меня стали больше слушать из других стран, например, Украина, Латвия, Финляндия. Как ты нашел свой стиль исполнения и то, как звучат твои треки?

Моим первым релизом стал микстейп из 9 треков, и от этого было еще страшнее. Это был мой первый опыт, который меня многому научил, и я рад, что поступил таким образом. Много поддержки было из родного города, Силламяэ, что меня приободрило. В ту ночь я не ожидал такого количества репостов и упоминаний, это было очень круто. Много ли у тебя слушателей и как эта цифра растет со временем?

Поддержка была со стороны друзей и людей, которые меня любили. Мы не говорим о семье, поскольку они не сразу узнали о моем творчестве. Но им тоже понравилось, и они оценили мой труд по достоинству.

Про вложения могу сказать одно, что страшно даже представить сколько. Предположительно 2-3 тысячи евро. Это рабочие процессы, оборудование и конечно реклама, которая так же много забирает. Страшно ли было начинать? Сразу ли вышло так, как хотелось?

Но в один из дней перед уроком физики, который, на тот момент, у меня вела моя мама, мы с товарищем решили, что поиск нового названия канала стоит продолжить на не безызвестном сайте для взрослых – PornHub, на который мы успешно зашли через ее компьютер. Полистав ленту, мы увидели видео с названием, в котором определенно точно фигурировало слово „Beid“. В какой-то момент прозвенел звонок, все одноклассники начали поочередно заходить в класс, в то время как мы пытались судорожно выключать компьютер, который, кстати, совсем не реагировал. К нашему счастью, к тому моменту как учитель вернулся в класс, компьютер все-таки выключился. По сей день канал называется „BeidRisk“, а также, с момента переименования ютуб-канала, укороченная версия его наименования стала моим „вторым именем“. Насколько прибыльна данная профессия? И сколько ты уже вложил в данное дело?

Я всегда любил рок-музыку и отталкивался от этого направления. Будучи еще в школе, я состоял в бэнде, и мы часто собирались на переменах и играли Nirvana „Smells Like Teen Spirit“. Помню был момент, как в школе на перемене даже завлекли человек 20 на свое мини „выступление“. Я совмещаю рок и рэп музыку в своем творчестве.

Лучше работать одному или с лейблом?

Прямого ответа нет, каждый артист уникален, как и его отношения с лейблом. Самое первое, что нужно сделать при работе с лейблом - внимательно читать контракт и все условия, желательно даже с юристом, менеджером. Каждый договор имеет свои положительные стороны для артиста, но может и скрывать „подводные камни“, поэтому в этом случае нельзя подписывать не глядя.

Кто из артистов тебе нравится? Кто часто звучит в твоих наушниках?

Я много кого слушаю. Мой любимый артист - Мэрилин Мэнсон. Из русских мне очень нравится группа „Три дня дождя“, Mnogoznaal, Pharaoh (раннее творчество), Хаски. К „новой школе“ (например OG Buda) отношусь спокойно, но это не то, что играет у меня часто.

Как часто надо выпускать хиты?

Все зависит от артиста и как часто он сам хочет это делать. Можно быть как Pharaoh: выпускать альбом один раз в год и попадать во все чарты, но перед этим тоже надо что-то сделать. До этого надо постоянно выпускаться и показывать публике себя. Когда артист закрепляется, становится лидером, то тогда можно выпускать что-то новое не каждую пятницу, а раз в год. От этого аудитория не потеряется, а будет преданно ждать творчество любимого артиста.

Насколько прилична должна быть музыка? Как ты относишься к цензуре? К мату?

Почему бы и нет, если это располагает? Музыка такая разная, и ей подходят все выражения. Если есть экстремальные эмоции, то можно их выразить подобным образом. Сам я редко использую мат, для этого, в данный момент, нет особой надобности.

Насколько сложно продвигаться молодому артисту? Какие пути используешь ты?