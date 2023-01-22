Опасная коллекция: как нарвский майор в начале двадцатого века был выслан к границам СССР из-за карикатур

В начале Первой мировой войны, когда журналы с удовольствием печатали всевозможные карикатуры на немецкого кайзера и его семью, бывший городской голова Нарвы генерал - майор Алексей Иванович Осипов стал активно подобные карикатуры собирать и довольно скоро собрал приличную коллекцию.

За четыре года коллекция увеличилась до таких внушительных размеров, что Алексей Иванович счел разумным переплести все карикатуры в один объемный том, снабдив его тисненным золотым переплетом и надписью выполненной также золотыми буквами. Надпись на томе гласила о том, что книга эта приносится в дар городскому музею. На переплете была также фамилия автора-составителя книги.

Дар был принят с благодарностью, и торжественно положен в шкаф. Однако, вскоре об это книге забыли.

Когда же в ходе военных событий в 1918 году в Нарве появились немецкие военные части, то они стали постепенно знакомиться с местными учреждениями и людьми, которые работали в данных учреждениях. К счастью, однако, для генерала - майора Осипова, никто из новых власть имущих лиц не заглядывал в городской музей.

И, может быть, все закончилось бы хорошо, но, однажды, в Нарву прибыл брат германского кайзера - принц Генрих Прусский.

Во время знакомства с городом, принц заглянул в нарвский городской музей случайно заметил в одном из шкафов красивый переплёт дара генерала - майора Осипова. Из чистого любопытства принц взял том в руки, начал перелистывать страницы и ужаснулся!

На следующий день к Осипову явились из тайной немецкой полиции офицер с двумя вооружёнными до зубов помощниками и предъявили ему приказ, о том, что он должен покинуть город через 24 часа. Через день бедный старик, со всем своим скарбом, был доставлен под усиленным конвоем к границам Советского государства, и выпущен прямо в поле.