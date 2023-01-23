RusDelfi едет в Нарву. Приходите на встречу с редакцией!

В этот раз наша встреча будет не совсем обычной. Поскольку через месяц нас ждут парламентские выборы, которые определят судьбу Эстонии на ближайшие четыре года, мы решили пригласить на встречу известных политиков от самых разных партий. Чтобы и они высказались о будущем города и страны.

Впрочем, нам и самим есть, чем поделиться. 2022 год прошел под знаком войны в Украине. Наши корреспонденты постоянно, на протяжении целого года, были в центре событий. В своей последней на данный момент командировке Роман Старапопов побывал на самой линии соприкосновения — в Бахмуте. Если позволят фронтовые условия, мы обязательно выведем Романа на экран, чтобы он мог пообщаться с нашими читателями в Нарве.

Война сказалась на всех сферах жизни и Нарвы, и страны. Кого-то тревожат подросшие коммунальные счета, кто-то раздражен закрытой границей, кто-то негодует по поводу снесенных военных монументов. А ведь скоро всех нас коснутся и проблемы, никак не связанные с событиями в Украине: полный переход на эстоноязычное образование, зеленый поворот и сланцевая энергетика. В общем, нам есть, что поведать друг другу. Приходите в Нарвский колледж, 2 февраля в 18.00. Мы еще не знаем, какая будет погода в этот день, но на всякий случай приготовим для вас горячий чай и закуски. С ними беседа идет веселее.

Встреча с редакцией Delfi состоится 2 февраля в 18.00 в большом зале Нарвского колледжа (аудитория 200). Среди гостей — мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, генеральный секретарь Социал-демократической партии и руководитель ее отделения в Ида-Вирумаа Эдуард Одинец, а также политики Центристской партии и независимые кандидаты.

Среди наших гостей мы разыграем три подарочные карты ТЦ Fama и Astri номиналом 50 евро, а также специальные призы от Delfi.

Мероприятие бесплатное!