ПОДКАСТ | Чемпион Эстонии Михаил Селевко: моя фанатка из Японии переводит пожелания на русский язык(1)
Два четверных в короткой программе - это реальность? Правда ли, что для японцев все фигуристы - божества? Можно ли позаимствовать элемент у родного брата? Гостями подкаста „Бей-беги“ на портале RusDelfi стали чемпион Эстонии по фигурному катанию Михаил Селевко, которому уже через пару дней предстоит выступать на чемпионате Европы, а также его тренер Ирина Кононова.
Михаил Селевко поделился своими ожиданиями от предстоящего ЧЕ по фигурному катанию, который пройдет с 25 по 29 января: “Для меня важно хорошо откатать свою программу, а цель предстоящих соревнований - попасть в десятку“.
Михаил рассказал, что в далекой Японии у него очень много персональных фанатов, которые постоянно пишут и следят за его выступлениями. „У меня очень много фанатов из Японии, которые очень активны в социальных сетях. Есть и главная фанатка, которая всегда все выставляет посты и сторис обо мне, вплоть до расписания моих выступлений и мои родственники от нее и узнают, когда я выступаю“, — сказал Селевко о своих фанатах. „При этом, - добавляет тренер. - Они не назойливы и никогда не мешают“.
Также фигурист рассказал о своей программе, которую будет исполнять на предстоящем ЧЕ: „Я собираюсь делать два четвертных как в короткой, так и в произвольной программе“.
Брат Михаила - Александр Селевко - представлял Эстонию на Олимпийских играх, однако для Михаила участие в главном старте четырехлетия - не самоцель. Пока важно удачно выступить на чемпионате Европы.
Чемпионат Европы по фигурному катанию состоится с 25 по 29 января, в финском городе Эспоо.