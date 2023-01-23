ПОДКАСТ | Чемпион Эстонии Михаил Селевко: моя фанатка из Японии переводит пожелания на русский язык

Михаил рассказал, что в далекой Японии у него очень много персональных фанатов, которые постоянно пишут и следят за его выступлениями. „У меня очень много фанатов из Японии, которые очень активны в социальных сетях. Есть и главная фанатка, которая всегда все выставляет посты и сторис обо мне, вплоть до расписания моих выступлений и мои родственники от нее и узнают, когда я выступаю“, — сказал Селевко о своих фанатах. „При этом, - добавляет тренер. - Они не назойливы и никогда не мешают“.