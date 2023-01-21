25 лет скорости. Перевозки легковых автомобилей и микроавтобусов

Склонность жителей Эстонии к новым автомобилям общеизвестна, и даже тяжелые времена на фронте пандемии не смогли ее поколебать. Но как новые и модные автомобили попадают в дилерские центры Эстонии? Важную роль в обеспечении эстоноземельцев новыми автомобилями, безусловно, играет Sivitrans, которому с первых лет работы доверяют как надежному партнеру по перевозкам несколько ведущих брендов – Elke, Amserv и Topauto. Например, благодаря работе Sivitrans каждую неделю в Эстонию прибывает в среднем 100–120 моделей Тойоты. Именно перевозка различных моделей Тойоты составляет большую часть работы Sivitrans: почти все Тойоты, ожидающие нового владельца в салоне, прибыли туда на трейлере Sivitrans.

Марко Пальс, создатель и глава Sivitrans, до основания компании владел магазином велосипедов и купил свой первый трейлер у шведа, державшего магазин Jaguar. Деньги, взятые взаймы на покупку трейлера, полностью окупились, поскольку достаточно скоро открылась возможность перевозить модели Toйoтa по Балтии, а затем последовали рейсы в Германию. К 2001 году уже был приобретен новый трейлер, и вскоре у компании их было уже 12. К перевозкам автомобилей и микроавтобусов добавились некоторые рефрижераторные перевозки из Испании.

В своей работе Sivitrans придает большое значение пунктуальному выполнению обещаний и соблюдению сроков, гибкости обслуживания и постоянным, долгосрочным отношениям с клиентами. Точность важна как в содержании заказов, сроках, так и в других повседневных действиях, таких как ответы на мейлы.