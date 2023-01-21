25 лет скорости. Перевозки легковых автомобилей и микроавтобусов
Компания Sivitrans, занимающаяся общеевропейскими перевозками легковых автомобилей и микроавтобусов, это семейное предприятие, основанное на эстонском капитале, которое начало свою деятельность еще в 1997 году. Первоначально ориентированная на страны Балтии, фирма вскоре расширилась на всю Европу и долгое время была наиболее предпочтительным партнером для торговых представителей нескольких известных автомобильных марок.
Склонность жителей Эстонии к новым автомобилям общеизвестна, и даже тяжелые времена на фронте пандемии не смогли ее поколебать. Но как новые и модные автомобили попадают в дилерские центры Эстонии? Важную роль в обеспечении эстоноземельцев новыми автомобилями, безусловно, играет Sivitrans, которому с первых лет работы доверяют как надежному партнеру по перевозкам несколько ведущих брендов – Elke, Amserv и Topauto. Например, благодаря работе Sivitrans каждую неделю в Эстонию прибывает в среднем 100–120 моделей Тойоты. Именно перевозка различных моделей Тойоты составляет большую часть работы Sivitrans: почти все Тойоты, ожидающие нового владельца в салоне, прибыли туда на трейлере Sivitrans.
Марко Пальс, создатель и глава Sivitrans, до основания компании владел магазином велосипедов и купил свой первый трейлер у шведа, державшего магазин Jaguar. Деньги, взятые взаймы на покупку трейлера, полностью окупились, поскольку достаточно скоро открылась возможность перевозить модели Toйoтa по Балтии, а затем последовали рейсы в Германию. К 2001 году уже был приобретен новый трейлер, и вскоре у компании их было уже 12. К перевозкам автомобилей и микроавтобусов добавились некоторые рефрижераторные перевозки из Испании.
В своей работе Sivitrans придает большое значение пунктуальному выполнению обещаний и соблюдению сроков, гибкости обслуживания и постоянным, долгосрочным отношениям с клиентами. Точность важна как в содержании заказов, сроках, так и в других повседневных действиях, таких как ответы на мейлы.
Благодаря большому и универсальному автопарку Sivitrans всегда находит наиболее подходящее транспортное средство соответственно потребностям клиента. Кроме того, Sivitrans гарантирует сохранность груза на всем пути следования. Все грузы, перевозимые Sivitrans, страхуются. Sivitransиспользует собственную книжку МДП (Carnet TIR), благодаря чему груз беспрепятственно проходит через таможенные посты стран, не входящих в ЕС, – перевозчик не испытывает неожиданных таможенных задержек на границах.
Sivitrans является членом Эстонской ассоциации международных автомобильных перевозок (ERAA). Членсnво в добровольной ассоциации автотранспортных предприятий помогает Sivitrans играть активную роль в развитии качества автоперевозок в Эстонии и совершенствовании законодательства.
Sivitrans достаточно укрепил свои позиции в Европе, и предприятие пользуется доверием как клиентов, так и сотрудников. Вместо сиюминутной выгоды в центре внимания всегда долгосрочное успешное предпринимательство.