20.01.2023, 08:00
Генерал украинской разведки: если бы западные врачи не поддерживали жизнь Путина, война бы уже закончилась
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„Весна и начало лета будут решающими в войне. Если крупное наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина“, — заявил в интервью DELFI заместитель начальника военной разведки Украины (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицкий.
По словам Вадима Скибицкого, Донецкую и Луганскую области ждут тяжелые и решающие бои. Он отметил, что новое нападение россиян на Киев через Беларусь маловероятно, равно как и активные боевые действия на юге Украины, где россиян больше волнует защита Крымского полуострова. „Когда весна и начало лета будут позади, может быть, мы сможем начать говорить об окончании войны“, — сказал Скибицкий в интервью DELFI.