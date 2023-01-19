Нападающий „Нымме Калью“ уехал на просмотр к шестикратному чемпиону Франции

21-летний Тамм, дебютировавший в сборной Эстонии в товарищеском матче против Исландии в начале января, в прошлом году в составе „Калью“ он забил восемь голов и дюжину голов в чемпионате в прошлом сезоне. Несколько сезонов назад 190-сантиметровый нападающий был игроком молодежной команды швейцарского клуба „Грассхоппер“.

„Реймс“ — шестикратный чемпион Франции, последний раз выигравший чемпионство в 1962 году. В прошлом сезоне клуб из города Реймса с населением 180 000 человек в Лиге - 1 занял 12-е место, в этом году они занимают 11-ю позицию.

В этом сезоне лучшими бомбардирами команды являются англичанин Фоларин Балогун, взятый в аренде у лондонского „Арсенала“, и японец Джунья Ито, на счету которых десять и четыре мяча соответственно.