ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (330-й день) | Европарламент поддержал создание международного трибунала для политического и военного руководства России
Подводим итоги очередного дня военного вторжения России в Украину.
Число погибших при ракетном ударе по многоэтажке в Днепре увеличилось до 46 человек, сообщил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко. По его словам, останки 11 человек не опознаны, еще столько же людей числятся пропавшими без вести, ранения получили 80 человек. „В больницах Днепра остаются 24 пострадавших. Трое в тяжелом состоянии, в том числе девятилетняя девочка“,- написал Резниченко.
Европарламент подавляющим большинством голосов поддержал создание специального международного трибунала для политического и военного руководства России с целью расследования преступлений, совершенных в Украине.
Специальный трибунал - по аналогии с Нюрнбергским процессом после Второй мировой войны, где судили нацистских лидеров, - должен создаваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, желательно через ООН, решил Европарламент.
Депутаты подчеркнули, что трибунал должен будет вести расследование не только в отношении президента России Владимира Путина и российского руководства, но также в отношении лидера Беларуси Александра Лукашенко и его соратников. Для этого необходимо найти общий юридически обоснованный путь и добиться снятия иммунитета с руководства России и Беларуси.
Германский бундестаг не смог провести голосование по вопросу о поставке Украине боевых танков Leopard, предложенному оппозиционным блоком ХДС/ХСС, сообщает агентство Reuters. Представители правящей коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия „Союз-90“/“зеленые“ и Свободная демократическая партия (СвДП), настояли на том, чтобы этот вопрос был передан на рассмотрение профильным комитетам парламента. Консерваторы из ХДС/ХСС в числе прочего предлагали дать согласие на передачу танков Leopard 1 из промышленных запасов или арсеналов третьих стран, а также потребовать от правительства подготовить поставку танков Leopard 2.
Правительство Эстонии одобрило оказание Украине военной помощи на общую сумму 113 млн евро. Она включает в себя поставку нескольких десятков 155-мм и 122-мм гаубиц, нескольких тысяч боеприпасов к ним, грузового автотранспорта для их перевозки, а также более 100 противотанковых гранатометов Carl Gustaf и свыше 1000 выстрелов к ним. Этот пакет станет крупнейшим из всех, что Таллинн предоставит Киеву с начала войны. Тем самым военная помощь Эстонии Украине возрастет до 370 млн евро, что составит немногим более одного процента от ВВП балтийского государства. „Эстонцы знают из своей болезненной истории, что происходит, когда зло побеждает и большая страна поглощает малые. Если падет Украина, под угрозой окажется свобода и в других частях мира. Помогая Украине защищать свою независимость, мы защищаем право всех стран, в том числе и Эстонии, на свободу и демократию“, - подчеркнула эстонский премьер-министр Кая Каллас.
По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Тем временем Telegram-канал „Беларускі Гаюн“ сообщил, что в Беларуси поднялись в воздух истребитель и самолет дальнего радиолокационного слежения.
В ночь на 19 января российские войска обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня „Град“, а также тяжелой артиллерии. „Более 30 смертоносных снарядов прилетели в две общины - Красногригорьевскую и Марганецкую“, - сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Валентин Резниченко. По его данным, в результате обстрелов были повреждены частные дома и хозяйственные постройки, однако люди не пострадали.
США предоставят Украине 125 млн долларов (около 115 млн евро. - Ред.) для поддержки ее энергетики и электросетей после целенаправленных атак РФ на объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.
В дополнение к танкам Challenger 2, о которых было объявлено ранее, Великобритания намерена поставить Украине еще 200 единиц бронетехники. Об этом британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли сообщил на совместной пресс-конференции с главой канадского МИДа Мелани Жоли. „Великобритания решила пойти дальше и быстрее в вопросе помощи Украине и поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники“, - заявил Клеверли. Кроме того, Киеву будут предоставлены дополнительно 100 тысяч единиц артиллерийских снарядов и миллионы боеприпасов для стрелкового оружия.