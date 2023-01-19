ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (330-й день) | Европарламент поддержал создание международного трибунала для политического и военного руководства России

Число погибших при ракетном ударе по многоэтажке в Днепре увеличилось до 46 человек, сообщил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко. По его словам, останки 11 человек не опознаны, еще столько же людей числятся пропавшими без вести, ранения получили 80 человек. „В больницах Днепра остаются 24 пострадавших. Трое в тяжелом состоянии, в том числе девятилетняя девочка“,- написал Резниченко.

Европарламент подавляющим большинством голосов поддержал создание специального международного трибунала для политического и военного руководства России с целью расследования преступлений, совершенных в Украине.

Специальный трибунал - по аналогии с Нюрнбергским процессом после Второй мировой войны, где судили нацистских лидеров, - должен создаваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, желательно через ООН, решил Европарламент.

Депутаты подчеркнули, что трибунал должен будет вести расследование не только в отношении президента России Владимира Путина и российского руководства, но также в отношении лидера Беларуси Александра Лукашенко и его соратников. Для этого необходимо найти общий юридически обоснованный путь и добиться снятия иммунитета с руководства России и Беларуси.

Германский бундестаг не смог провести голосование по вопросу о поставке Украине боевых танков Leopard, предложенному оппозиционным блоком ХДС/ХСС, сообщает агентство Reuters. Представители правящей коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия „Союз-90“/“зеленые“ и Свободная демократическая партия (СвДП), настояли на том, чтобы этот вопрос был передан на рассмотрение профильным комитетам парламента. Консерваторы из ХДС/ХСС в числе прочего предлагали дать согласие на передачу танков Leopard 1 из промышленных запасов или арсеналов третьих стран, а также потребовать от правительства подготовить поставку танков Leopard 2.