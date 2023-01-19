В результате кораблекрушения погиб 25-летний футболист

Погиб 25-летний футболист американского клуба „Шарлотт“. Клуб объявил, что защитник Антон Уолкс скончался рано утром в четверг в результате несчастного случая в Южной Флориде.

„Мы убиты горем из-за потери Антона Уолкса, поистине невероятного отца, любящего человека и выдающегося человека. Антон воплотил в себе то, что значит быть частью футбольного клуба „Шарлотт“, и все наше сообщество скорбит по поводу этой трагедии.

Влияние, которое он оказал в раздевалке и во всем клубе „Шарлотт“, никогда не будет забыто. В это время мы думаем о его прекрасной семье и будем оказывать ей всестороннюю поддержку всеми возможными способами“, – сказал спортивный директор клуба Зоран Крнета.

Причиной гибели футболиста стал несчастный случай на воде. Его тело обнаружили после аварии двух лодок возле Майами.

Уолкс – воспитанник академии английского „Тоттенхэма“, до перехода в „Шарлотт“ он выступал за „Портсмут“ и „Атланта Юнайтед“. У него остались девушка и маленькая дочь.