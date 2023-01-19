Президент Казахстана объявил внеочередные выборы в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах, назначенных на 19 марта, сообщил его офис.

Этот шаг следует за несколькими реформами, с помощью которых Токаев, ставший президентом страны в 2019 году, получил власть от Нурсултана Назарбаева, который долгое время руководил страной . В последние годы Токаев настойчиво укреплял свою власть над государственными институтами.

В Казахстане десятилетиями не было реальных оппозиционных партий в парламенте, и хотя требования по регистрации партий были смягчены при Токаеве, законодательный орган, вероятно, останется проправительственным, пишет Reuters.

Сам Токаев ушел из доминирующей в парламенте партии „Аманат“ в прошлом году и заявил, что не будет участвовать в политической жизни партии.

В январе прошлого года в стране произошли жестокие беспорядки, в ходе которых, по данным властей, погибло 227 человек, арестовано более 9900. Для подавления протестов Токаев попросил помощи у сил возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)